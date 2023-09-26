Histórias do trem que transformou a economia das montanhas e do Sul do ES

Para resgatar a história da ferrovia, A Gazeta produziu uma websérie, com três episódios, em que relembra o período de crescimento do Espírito Santo com a construção do modal, apresenta depoimentos de ex-ferroviários e aponta o abandono em que se encontram muitos dos trechos da FCA. Nesta edição, moradores contam suas melhores lembranças da antiga estrada de ferro e reforçam a importância do ramal ferroviário que, além de café, foi meio de transporte de uma série de outros produtos e também de passageiros.