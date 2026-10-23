A nova raridade da joalheria é saber de onde a joia veio

Durante muito tempo, o valor de uma joia foi explicado por quilates, cor, pureza, raridade, desenho e execução. Esses critérios continuam essenciais, mas uma nova camada entrou nessa equação: a procedência. Na alta joalheria, rastreabilidade passou a fazer parte do luxo. Uma pedra excepcional com origem documentada carrega valor que vai além da beleza.





Em 2025, segundo o World Gold Council, o consumo mundial de joias de ouro caiu 18% em volume, para 1.542 toneladas. Em valor, porém, o mercado alcançou US$ 172 bilhões, alta de 18%. Compra-se menos peso, mas segue existindo disposição para pagar por design, permanência, origem e valor agregado.





Para o Brasil, isso é uma oportunidade. O IBGM estima que a cadeia nacional movimente cerca de R$ 25 bilhões no varejo, reúna 39 mil estabelecimentos e gere mais de 667 mil empregos diretos e indiretos. Temos grande diversidade de gemas e produção de ouro. Ainda assim, mais de 90% do ouro brasileiro é exportado em estado bruto ou semielaborado. O desafio é exportar mais lapidação, design e joia pronta.





Esmeraldas, águas-marinhas, turmalinas, ametistas, citrinos, topázio imperial e a histórica turmalina Paraíba fazem parte desse patrimônio. Há também uma riqueza menos comentada: a lapidação. Lapidar uma gema rara é interpretar um cristal, avaliando inclusões, cor, proporção e retorno de luz. Em pedras excepcionais, sacrificar quilates pode revelar uma gema muito mais viva. O lapidário é, de certa forma, coautor da joia.