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Ivana Izoton

Artigo de Opinião

É designer de joias e vice-presidente do Sindijoias ES
Ivana Izoton

A nova raridade da joalheria é saber de onde a joia veio

Para o Brasil, isso é uma oportunidade. O IBGM estima que a cadeia nacional movimente cerca de R$ 25 bilhões no varejo, reúna 39 mil estabelecimentos e gere mais de 667 mil empregos diretos e indiretos
Ivana Izoton
É designer de joias e vice-presidente do Sindijoias ES

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 15:05

Publicado em 

23 out 2026 às 15:05

Durante muito tempo, o valor de uma joia foi explicado por quilates, cor, pureza, raridade, desenho e execução. Esses critérios continuam essenciais, mas uma nova camada entrou nessa equação: a procedência. Na alta joalheria, rastreabilidade passou a fazer parte do luxo. Uma pedra excepcional com origem documentada carrega valor que vai além da beleza.


Em 2025, segundo o World Gold Council, o consumo mundial de joias de ouro caiu 18% em volume, para 1.542 toneladas. Em valor, porém, o mercado alcançou US$ 172 bilhões, alta de 18%. Compra-se menos peso, mas segue existindo disposição para pagar por design, permanência, origem e valor agregado.


Para o Brasil, isso é uma oportunidade. O IBGM estima que a cadeia nacional movimente cerca de R$ 25 bilhões no varejo, reúna 39 mil estabelecimentos e gere mais de 667 mil empregos diretos e indiretos. Temos grande diversidade de gemas e produção de ouro. Ainda assim, mais de 90% do ouro brasileiro é exportado em estado bruto ou semielaborado. O desafio é exportar mais lapidação, design e joia pronta.


Esmeraldas, águas-marinhas, turmalinas, ametistas, citrinos, topázio imperial e a histórica turmalina Paraíba fazem parte desse patrimônio. Há também uma riqueza menos comentada: a lapidação. Lapidar uma gema rara é interpretar um cristal, avaliando inclusões, cor, proporção e retorno de luz. Em pedras excepcionais, sacrificar quilates pode revelar uma gema muito mais viva. O lapidário é, de certa forma, coautor da joia.

A esmeralda simboliza a estabilidade, o trabalho e a paciência (Imagem: Victor Moussa | Shutterstock)
Esmeralda Victor Moussa | Shutterstock

A origem também ganhou peso. Laboratórios gemológicos conseguem, em determinadas gemas, emitir pareceres sobre procedência geográfica por características químicas e microscópicas. No caso da turmalina Paraíba, exemplares com documentação independente de origem brasileira podem alcançar prêmio no mercado. Cresce ainda a importância de minas regularizadas, cadeias documentadas e padrões como os do Responsible Jewellery Council.


Outro ponto que exige precisão é o uso de selos. A Amagold é referência no mercado brasileiro, mas não deve ser confundida com certificação ambiental. Seu trabalho está ligado à garantia do teor do ouro e a controles de produção baseados em normas da ABNT. Sustentabilidade exige outras verificações: origem mineral, condições de extração, direitos trabalhistas, impactos ambientais e cadeia de custódia. Certificado, rastreável e sustentável não são sinônimos.

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O ouro reciclado também ganha espaço. Em 2025, cerca de 1.404 toneladas da oferta mundial vieram de reciclagem, aproximadamente 28% do total. É uma alternativa relevante, mas reciclado não significa necessariamente rastreável. É preciso conhecer a origem do metal e os agentes envolvidos na recompra, no refino e na nova fundição. Quanto mais informado o consumidor, menor o espaço para discursos genéricos.


O Brasil já tem diversidade mineral, gemas reconhecidas mundialmente, lapidários especializados e linguagem de design própria. Nosso próximo salto é transformar isso em valor agregado com origem comprovável.


 A joia brasileira do futuro será aquela capaz de unir beleza, técnica e transparência, e contar quem fez, de onde veio, como foi produzida e por que merece atravessar gerações.

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