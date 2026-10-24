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Para adoçar

Pavê de leite condensado é dica de sobremesa para o fim de semana; veja receita

Versão do doce feita com biscoito maizena é uma opção prática para servir no almoço de família
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 07:00

Pavê de leite condensado
Pavê de leite condensado Acervo/Marca Galo

Quer uma dica de sobremesa gelada fácil de fazer e de agradar? O pavê, que alterna cremosidade e crocância, é sempre uma ótima pedida. 


Pensando nisso, HZ escolheu uma receita desse doce tão tradicional nos lares brasileiros como sugestão para o seu fim de semana. É o pavê de leite condensado, cujo modo de preparo você lê a seguir.  

Pavê de leite condensado

Rendimento: 8 porções

Tempo médio de preparo: 2 horas (inclui tempo de geladeira)

Dificuldade: fácil


Ingredientes:


1 pacote de biscoito maizena (360g)


Creme:

1 lata de leite condensado

2 xícaras (chá) de leite

4 colheres (chá) de amido de milho

1 colher (chá) de essência de baunilha


Para umedecer os biscoitos:

1/2 xícara (chá) de leite condensado

1/2 xícara (chá) de leite

10 unidades de biscoito maizena triturados


Modo de preparo:


  1. Coloque em uma panela o leite condensado e o leite. Junte o amido de milho e misture bem.
  2. Cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e coloque a essência. Misture.
  3. Misture o leite e o leite condensado, e umedeça os biscoitos. 
  4. Alterne camadas de biscoitos e creme até completar o refratário.
  5. Triture os biscoitos e cubra o pavê.

Fonte: Galo. Clique aqui para ver mais receitas

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