Pavê de leite condensado é dica de sobremesa para o fim de semana; veja receita

Quer uma dica de sobremesa gelada fácil de fazer e de agradar? O pavê, que alterna cremosidade e crocância, é sempre uma ótima pedida.
Pensando nisso, HZ escolheu uma receita desse doce tão tradicional nos lares brasileiros como sugestão para o seu fim de semana. É o pavê de leite condensado, cujo modo de preparo você lê a seguir.
Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 2 horas (inclui tempo de geladeira)
Dificuldade: fácil
Ingredientes:
1 pacote de biscoito maizena (360g)
Creme:
1 lata de leite condensado
2 xícaras (chá) de leite
4 colheres (chá) de amido de milho
1 colher (chá) de essência de baunilha
Para umedecer os biscoitos:
1/2 xícara (chá) de leite condensado
1/2 xícara (chá) de leite
10 unidades de biscoito maizena triturados
Modo de preparo:
- Coloque em uma panela o leite condensado e o leite. Junte o amido de milho e misture bem.
- Cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e coloque a essência. Misture.
- Misture o leite e o leite condensado, e umedeça os biscoitos.
- Alterne camadas de biscoitos e creme até completar o refratário.
- Triture os biscoitos e cubra o pavê.