2º turno: A Gazeta divulga nova pesquisa para o governo do ES neste sábado (24)

A Gazeta divulga neste sábado (24), véspera no segundo turno das Eleições 2026 para governador e presidente da República, uma nova pesquisa eleitoral sobre a corrida para o Palácio Anchieta. O levantamento inédito da Quaest foi contratado pela TV Gazeta.





Esta é a última consulta à população realizada para a saber a preferência entre os dois candidatos que disputam a cadeira de governador do Estado do Espírito Santo segundo turno. A sondagem foi realizada com base em 2.154 entrevistas presenciais nos dias 23 e 24 de outubro e é o retrato mais próximo da data da votação.





A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04365/2026.





Disputam o governo do Espírito Santo o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que teve 49,65% dos votos válidos no primeiro turno, e o governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição e ficou com 34,06%.





A última pesquisa divulgada pela Rede Gazeta – e a primeira do segundo turno – foi divulgada no dia 14 de outubro.