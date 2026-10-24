AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

2º turno: A Gazeta divulga nova pesquisa para o governo do ES neste sábado (24)

Último levantamento do Instituto Quaest para as Eleições 2026 traz as intenções de voto para a disputa pelo comando do Palácio Anchieta

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 08:00

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 out 2026 às 08:00
Pesquisa Quaest será divulgada no início da noite desta quarta (14)
Pesquisa Quaest será divulgada no início da noite desta quarta (14) Arte A Gazeta

A Gazeta divulga neste sábado (24), véspera no segundo turno das Eleições 2026 para governador e presidente da República, uma nova pesquisa eleitoral sobre a corrida para o Palácio Anchieta. O levantamento inédito da Quaest foi contratado pela TV Gazeta. 


Esta é a última consulta à população realizada para a saber a preferência entre os dois candidatos que disputam a cadeira de governador do Estado do Espírito Santo segundo turno. A sondagem foi realizada com base em 2.154 entrevistas presenciais nos dias 23 e 24 de outubro e é o retrato mais próximo da data da votação.


A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04365/2026.


Disputam o governo do Espírito Santo o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que teve 49,65% dos votos válidos no primeiro turno, e o governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição e ficou com 34,06%.


A última pesquisa divulgada pela Rede Gazeta – e a primeira do segundo turno – foi divulgada no dia 14 de outubro. 

Leia mais

Eleitores de Lula no ES comemoram vitória do petista em 2º turno

Lula vira, bate Flávio Bolsonaro e se reelege para inédito 4º mandato

"Meu compromisso com o ES continua", diz Ricardo Ferraço após derrota no 2º turno

Falta de energia atrasou apuração em três cidades do ES

Quem é Lorenzo Pazolini, eleito governador do Espírito Santo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pesquisa Quaest Espírito Santo TRE-ES Governo do ES Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Abstenção tem a maior queda entre turnos desde a redemocratização
Imagem de destaque
Derrota de Flávio enfraquece os Bolsonaro, mas não ofusca nova força da direita com eleições
Imagem de destaque
Eleição ainda pode ser anulada? Analistas apontam infração, mas diferença de votos enfraquece possibilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.