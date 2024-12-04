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5 receitas de pavê práticas e deliciosas

Veja como preparar essa saborosa sobremesa de forma simples
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 19:45

Pavê de limão com coco (Imagem: Ariadne Barroso | Adobe Stock)
Pavê de limão com coco Crédito: Ariadne Barroso | Adobe Stock
O pavê é uma sobremesa clássica que conquista corações em almoços e reuniões familiares. A simplicidade do preparo e a versatilidade em sabores fazem dele um destaque na culinária, agradando a diversos paladares.
Seja o tradicional sabor de chocolate ou aquele mais diferente, o pavê é sempre uma escolha irresistível. Por isso, a seguir, confira cinco receitas incríveis para você experimentar e encantar a todos!

Pavê de limão com coco

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 3 colheres de sopa de amido de milho
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • Raspas de 1 limão
  • 4 colheres de sopa de suco de limão
  • 200 g de biscoito de maisena 
  • 2 xícaras de chá de coco ralado
  • Raspas de limão para decorar

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Pavê simples de amendoim: aprenda receita passo a passo

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite, o açúcar e o amido de milho e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Adicione o creme de leite, as raspas e o suco de limão e 1 xícara de chá de coco ralado e misture. Desligue o fogo e reserve. Em uma forma, faça camadas alternadas de biscoito e creme. Finalize com uma camada de creme e polvilhe com o restante do coco ralado e as raspas de limão. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Pavê de café

Ingredientes:

  • 200 g de biscoito de maisena 
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 200 g de creme de leite
  • 50 ml de café coado
  • 1 colher de sopa de margarina
  • Leite para molhar os biscoitos
  • Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite condensado, o amido de milho, a margarina e o café e leve ao fogo baixo até atingir consistência de mingau, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture. Reserve. Em uma forma, faça camadas alternadas de biscoito (molhando-o levemente no leite) e creme. Finalize com uma camada de creme e polvilhe com chocolate em pó. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Pavê de maracujá

Ingredientes:

  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 250 ml de suco de maracujá
  • 200 g de biscoitos de maisena
  • Polpa de 1 maracujá para decorar
  • Leite para molhar os biscoitos

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma forma, faça camadas alternadas de biscoito (molhando-o levemente no leite) e creme de maracujá. Finalize com uma camada de creme e decore com a polpa de maracujá. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.
Pavê tradicional de chocolate (Imagem: Victor | Adobe Stock)
Pavê tradicional de chocolate Crédito: Victor | Adobe Stock

Pavê tradicional de chocolate

Ingredientes:

  • 400 ml de leite
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 395 g de leite condensado
  • 1 gema de ovo
  • 400 g de creme de leite
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 200 g de chocolate ao leite picado
  • 400 g de biscoito de maisena 
  • Leite para molhar o biscoito

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite, o amido de milho, o leite condensado, a gema de ovo, metade do creme de leite e a essência de baunilha e leve ao fogo médio, mexendo sempre. Depois que o creme começar a soltar da panela, desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o restante do creme de leite e o chocolate e leve ao fogo médio até obter um creme. Desligue o fogo e reserve. Em uma forma, faça uma camada de biscoito (molhando levemente no leite), creme, biscoito e creme de chocolate. Finalize com uma camada de biscoito e espalhe o restante do creme de chocolate sobre ela. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

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Vai um pavê de limão aí? Aprenda a receita passo a passo

Pavê vegano de amora

Ingredientes:

  • 200 g de biscoito de maisena vegano
  • 500 g de amora
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 500 g de chocolate meio amargo vegano
  • 500 g de creme de leite de amêndoas
  • Leite de soja para molhar os biscoitos
  • Amoras para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as amoras e o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma geleia. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao micro-ondas até derreter completamente. Adicione o creme de leite e misture. Após, em uma forma, faça uma camada de biscoito (molhando levemente no leite de soja), geleia de amora, biscoito e creme de chocolate. Finalize com o chocolate e decore com as amoras. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

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