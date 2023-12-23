Pavetone de chocolate e castanhas: aprenda receita para o Natal

Pavê combina bem com panetone, e essa dupla resulta em uma receita típica das festas de fim de ano, o pavetone. A versão da sobremesa que escolhemos como sugestão é incrementada com nozes e castanhas, e a finalização é com cerejas marrasquino.
Para intercalar os pedaços de panetone e as castanhas, a dica é preparar um creme de chocolate, à base de gemas, que garante uma cremosidade perfeita ao pavê. Interessou? Confira o passo a passo.
PAVETONE DE CHOCOLATE E CASTANHAS
Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 5 horas (inclui tempo de geladeira)
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 5 horas (inclui tempo de geladeira)
Nível: fácil
INGREDIENTES (creme)
- 2 xícaras (chá) de leite (400ml)
- 1/2 xícara (chá) açúcar refinado (80g)
- 3 gemas (60g)
- 2 colheres (sopa) rasas de amido de milho (16g)
- 200g de chocolate ao leite
- 50g de castanhas-do-pará picadas
- 50g de nozes picadas
- 50g de avelãs picadas
INGREDIENTES (montagem)
- 500g de panetone
- Nozes para decorar
- Castanhas-do-pará para decorar
- Avelãs para decorar
- Amêndoas para decorar
- Cerejas marrasquino para decorar
- Raspas de chocolate meio amargo para decorar
MODO DE PREPARO
Creme:
- Em uma panela, junte o leite e o açúcar refinado e aqueça em fogo médio sem deixar ferver.
- Em uma tigela, misture as gemas com o amido e acrescente - junte metade do leite quente mexendo sempre para não empelotar.
- Volte essa mistura para a panela e leve ao fogo, cozinhando por cinco minutos mexendo sempre, até engrossar levemente.
- Retire do fogo, acrescente o chocolate e misture bem até derreter. Coloque o creme em um recipiente raso e cubra com filme plástico em contato com o creme. Reserve na geladeira por pelo menos 30 minutos.
- Corte o panetone em fatias de aproximadamente 2 cm de espessura cada uma e reserve.
- Em um refratário grande, faça camadas de panetone, creme de chocolate e castanhas picadas, repetindo o procedimento terminando com o creme.
- Cubra e leve à geladeira por pelo menos quatro horas.
- No momento de servir, decore com as castanhas, as cerejas e as raspas de chocolate.
Experimente acrescentar no creme rum ou licor de chocolate.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.