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Fácil

Pavetone de chocolate e castanhas: aprenda receita para o Natal

Sobremesa fácil de preparar com pedaços de panetone é a dica do HZ para adoçar suas festas de fim de ano
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 06:00

Pavetone de chocolate e castanhas
Pavetone de chocolate e castanhas: receita fácil  de sobremesa para as festas Crédito: União/Divulgação
Pavê combina bem com panetone, e essa dupla resulta em uma receita típica das festas de fim de ano, o pavetone. A versão da sobremesa que escolhemos como sugestão é incrementada com nozes e castanhas, e a finalização é com cerejas marrasquino.  
Para intercalar os pedaços de panetone e as castanhas, a dica é preparar um creme de chocolate, à base de gemas, que garante uma cremosidade perfeita ao pavê. Interessou? Confira o passo a passo. 

PAVETONE DE CHOCOLATE E CASTANHAS

Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 5 horas (inclui tempo de geladeira)
Nível: fácil

INGREDIENTES (creme)

  • 2 xícaras (chá) de leite (400ml)
  • 1/2 xícara (chá) açúcar refinado (80g)
  • 3 gemas (60g)
  • 2 colheres (sopa) rasas de amido de milho (16g)
  • 200g de chocolate ao leite
  • 50g de castanhas-do-pará picadas
  • 50g de nozes picadas
  • 50g de avelãs picadas

INGREDIENTES (montagem)

  • 500g de panetone
  • Nozes para decorar
  • Castanhas-do-pará para decorar
  • Avelãs para decorar
  • Amêndoas para decorar
  • Cerejas marrasquino para decorar
  • Raspas de chocolate meio amargo para decorar

MODO DE PREPARO

Creme: 
  1. Em uma panela, junte o leite e o açúcar refinado e aqueça em fogo médio sem deixar ferver.
  2. Em uma tigela, misture as gemas com o amido e acrescente - junte metade do leite quente mexendo sempre para não empelotar.
  3. Volte essa mistura para a panela e leve ao fogo, cozinhando por cinco minutos mexendo sempre, até engrossar levemente.
  4. Retire do fogo, acrescente o chocolate e misture bem até derreter. Coloque o creme em um recipiente raso e cubra com filme plástico em contato com o creme. Reserve na geladeira por pelo menos 30 minutos.
Montagem: 
  1. Corte o panetone em fatias de aproximadamente 2 cm de espessura cada uma e reserve.
  2. Em um refratário grande, faça camadas de panetone, creme de chocolate e castanhas picadas, repetindo o procedimento terminando com o creme.
  3. Cubra e leve à geladeira por pelo menos quatro horas.
  4. No momento de servir, decore com as castanhas, as cerejas e as raspas de chocolate.
Experimente acrescentar no creme rum ou licor de chocolate.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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