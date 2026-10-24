Professor faz Enem para incentivar filha, é aprovado na Ufes e muda jeito de dar aula

Apesar de terem feito a prova nos mesmos dias e com os mesmos conteúdos, pai e filha não tiveram muitos momentos para estudar juntos. Paulo só chegava em casa à noite, quando também precisava corrigir provas e preparar materiais. "Meu tempo de estudo era muito limitado, a no máximo uma ou duas noites por semana, quando chegava em casa, após preparar as aulas e materiais para a escola onde trabalho. Meu foco maior era na redação e em disciplinas em que eu tinha mais dificuldade, como matemática", afirma.





Ana, que não fazia pré-vestibular, estudava sozinha em casa e frequentava uma oficina de redação. Como ainda não tinha visto todo o conteúdo do ensino médio, também priorizou a redação, área em que acreditava ter mais chance de pontuar.





A divisão de áreas entre os dois resultou em uma troca de conhecimentos. Nas disciplinas de humanas, o pai explicava, enquanto em química, física e matemática, era a filha quem respondia às dúvidas dele. "Como ele já é dessa área de humanas, eu me esforçava mais em exatas para a gente conseguir ter essa troca. Também passava para ele muito do que eu aprendia na oficina de redação", diz Ana.





"Fui pegando dicas com ela. Na verdade, fui pegando mais dicas com ela do que ela comigo, e isso acabou me ajudando a conseguir uma nota tão boa que fui aprovado", afirma Paulo.