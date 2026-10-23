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Rotina pré-prova

Enem 2026: reta final tem aulões gratuitos já neste fim de semana; veja como participar

Professora orienta candidatos do ES a evitarem o desespero de revisar todo o conteúdo acumulado e explica a importância de alinhar a presença nos aulões à rotina de relaxamento

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 19:01

Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 

23 out 2026 às 19:01
Aulões e cursos na Grande Vitória entram na reta final de revisões e especialistas orientam candidatos sobre conteúdos essenciais e a importância do descanso Arquivo Pessoal

Faltando duas semanas para o Enem 2026, cursinhos da Grande Vitória realizam aulões de revisão para orientar os estudantes na reta final de preparação. As provas acontecem nos dias 8 e 15 de novembro. Atraíram 85.948 de inscritos no Espírito Santo, parte dos mais de 5 milhões registrados em todo o país, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O primeiro domingo (8) traz 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação, com fechamento dos portões às 13h. Para os dias que antecedem o exame, entre 2 e 7 de novembro, a recomendação principal é desacelerar e evitar a sobrecarga de conteúdos, explica a professora Letícia Oliveira, que atua na rede pública.

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“O erro mais comum nesta reta final é o desespero de querer revisar tudo de uma vez. O estudante não vai dar conta de recuperar o atraso do ano inteiro agora. Aconselho a não 'inventar moda'. Repasse o que já foi estudado, foque os erros mais recorrentes que você percebeu ao longo da preparação e revise pontos práticos, como fórmulas de Matemática e Física, além de se manter atualizado sobre as últimas notícias para a prova de Linguagens”, destaca Letícia.

Cuidar da mente e ajustar a logística

Além da parte pedagógica, a professora enfatiza que cuidar do corpo e da cabeça é a prioridade nos dias que antecedem a prova. Atividades simples, como ouvir música, assistir a séries ou fazer uma caminhada leve, ajudam a aliviar a tensão e a manter a concentração.

Outro ponto crucial é a preparação prática para o dia do exame, que evita imprevistos e correria de última hora:

  • Documentação: separe com antecedência um documento oficial com foto (físico ou digital).

  • Material: utilize caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

  • Logística: cheque o itinerário, mapeie rotas alternativas para o local de prova e programe alarmes para não correr riscos com o horário.

Para fechar o ciclo de estudos, a participação em aulões preparatórios segue como uma importante aliada dos candidatos capixabas.

“Os aulões fazem toda a diferença nessa reta final. Aquela última orientação do professor em sala muitas vezes funciona como a luz no fim do túnel que o aluno precisa para ir confiante para a prova”, conclui a professora.

  • Revisão final: a programação de aulões no ES

    • Gama Pré-Vestibular 

    O Mega Aulão Qualificar Pré-Enem é gratuito e presencial. Acontece no sábado da semana que vem (31), das 8h às 12h30, em local ainda a definir, segundo a organização. É uma aula única de revisão de Redação, Linguagens e Matemática, com professores que prometem focar os temas de maior incidência na prova e dar dicas contra “pegadinhas”, além de citar estratégias de argumentação e estruturação para a redação. 


    O ingresso é gratuito, retirado pelo Sympla até 30/10. As vagas são limitadas.  


    Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu)

    A Sedu realiza neste sábado (24) e no dia 31 o aulão do Curso Preparatório Pré-Enem Espírito Santo, dedicado à redação. Com três horas de duração, o aulão é revisional e motivacional: começa com um tema para ampliar o repertório e segue para uma oficina de redação baseada nas cinco competências do Enem.

    A atividade é voltada a estudantes da 3ª série do ensino médio e da 3ª etapa da EJA da rede estadual, sem necessidade de matrícula no curso preparatório. A inscrição é feita por formulário, com o link solicitado à escola, até a véspera do encontro. As vagas são limitadas à capacidade dos auditórios, mas ainda há vagas disponíveis em todos os locais, conforme informou a Sedu, nesta sexta (23). No dia, é preciso ir uniformizado e levar material de escrita.

    Confira os locais e horários

    Neste sábado (24/10)

    • Cachoeiro de Itapemirim: CEEFMTI Liceu Muniz Freire, das 8h às 12h.


    Sábado (31/10)

    • Cariacica: EEEFM Hunney Everest Piovesan, das 9h às 12h.

    • Ecoporanga: CEEFMTI Daniel Comboni, das 9h às 12h.

    • Guarapari: EEEM Dr. Silva Mello, das 9h às 12h.

    • Linhares: EEEM Emir de Macedo Gomes, das 9h às 12h.

    • Marataízes: EEEFM Domingos José Martins, das 8h às 11h.

    • São Mateus: Miniauditório da UNIVC, das 9h às 12h.

    • Serra: EEEFM Professora Cybelle Passos Bezerra Lara, das 9h às 12h.

    • Vila Velha: EEEM Godofredo Schneider, das 9h às 12h.

    • Vitória: EEEFM Almirante Barroso, das 9h às 12h.

    A programação se encerra no dia 5 de novembro, às 19h30, com a live “Vai dar Bom no Enem 2026”, no canal SeduES, no YouTube, com dicas finais para o exame e informações sobre acesso e permanência no Ensino Superior.

    Faculdade Anhanguera 

    A plataforma on-line “Foco no Enem 2026”, oferecida pela Anhanguera e desenvolvida pelo Stoodi, tem acesso gratuito até 8 de novembro. São mais de 6 mil videoaulas, banco com 30 mil exercícios, aula de redação e ferramentas de acompanhamento de desempenho, com todas as disciplinas do exame em um só lugar. O acesso é imediato após o cadastro e pode ser feito pelo celular, tablet ou computador.

    Inscrições: https://lps.anhanguera.com/preparacao-enem/

    Para quem ainda não sabe qual profissão seguir, há também um teste vocacional gratuito: https://www.conexaofacul.com.br/vocacional/Y-GwMnEy2ZQB

    Risoflora

    Gratuito e comunitário, o cursinho realiza neste sábado (24) e no dia 31 aulas de campo para fechar a preparação dos estudantes. A atividade deste sábado é aberta ao público e traz uma aula prática de Biologia pela manhã, na Ufes. 

    Já no sábado seguinte (31), a atividade será exclusiva para os alunos matriculados desde o início do ano, que farão uma aula de campo de História nas Ruínas de Queimados, na Serra, com a participação de lideranças do movimento negro, como Dona Rosa, para construir repertório sociocultural para a redação.

    O Risoflora funciona aos sábados, das 8h às 17h, na EEEFM Juscelino Kubitschek, em Vitória, e oferece gratuitamente café da manhã, almoço e lanche da tarde para os alunos.

    Este conteúdo foi produzido por Guilherme Marques, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Andreia Pegoretti.

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