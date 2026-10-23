Enem 2026: reta final tem aulões gratuitos já neste fim de semana; veja como participar

O Mega Aulão Qualificar Pré-Enem é gratuito e presencial. Acontece no sábado da semana que vem (31), das 8h às 12h30, em local ainda a definir, segundo a organização. É uma aula única de revisão de Redação, Linguagens e Matemática, com professores que prometem focar os temas de maior incidência na prova e dar dicas contra “pegadinhas”, além de citar estratégias de argumentação e estruturação para a redação.





O ingresso é gratuito, retirado pelo Sympla até 30/10. As vagas são limitadas.



