Enem 2026: 5 estratégias para estudar Ciências Humanas sem depender da memorização

O primeiro dia do exame será realizado em 8 de novembro e contará com 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação. Para ajudar os candidatos a organizar a revisão, Diego Canal, coordenador da área de Ciências Humanas do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, traz orientações para as últimas semanas de preparação. Confira!