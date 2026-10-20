Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha por anos em Piúma

Um homem de 46 anos foi preso nesta terça-feira (20), em Piúma, no Sul do Espírito Santo, suspeito de estuprar a própria filha, de 15 anos.





Segundo a Polícia Civil, a adolescente relatou que os abusos começaram quando ela tinha 10 anos e ocorriam quando a mãe não estava em casa.





O delegado Rodrigo Toscano informou que o investigado confessou os crimes e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.





A Polícia Civil também investiga se outra filha do suspeito, de 4 anos, foi vítima de violência sexual. “Por enquanto, não há indícios, mas será apurado até a conclusão da investigação”, afirmou o delegado.





A adolescente foi encaminhada à rede de proteção do município, que inclui o Conselho Tutelar e serviços de acompanhamento psicológico e social.





O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.