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Vídeo mostra momento do acidente que parou o trânsito em Vitória

Imagens mostram caminhão carregado de terra tombando após tentar desviar de um carro na Avenida Fernando Ferrari; motorista segue internado na UTI

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 18:56

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 out 2026 às 18:56

Um vídeo ao qual A Gazeta teve acesso nesta terça-feira (20) mostra o momento exato do acidente envolvendo um caminhão carregado de terra, que travou o trânsito e parou Vitória durante horas, na última quarta-feira (15).


Nas imagens, é possível ver que o caminhão seguia pela Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra, quando um carro branco fecha o veículo carregado de terra. Para desviar, o motorista seguiu pela direita, atingindo um segundo caminhão e tombando em seguida. O carro branco seguiu em frente. O acidente ocorreu próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 


As imagens confirmam a versão apresentada pelo motorista do caminhão atingido em entrevista ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, no dia do acidente.

Acidente envolvendo caminhão carregado com terra na Avenida Fernando Ferrari
Caminhão carregado com terra tombou na Avenida Fernando Ferrari e deixou duas faixas interditadas no dia do acidente Lucas Gaviorno

O condutor do caminhão que tombou, de 60 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).


Por conta do tombamento e do espalhamento da carga, duas das três faixas da pista ficaram interditadas por horas após o acidente, provocando grandes retenções no trânsito das principais vias da Capital. 

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