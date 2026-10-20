Vídeo mostra momento do acidente que parou o trânsito em Vitória

Um vídeo ao qual A Gazeta teve acesso nesta terça-feira (20) mostra o momento exato do acidente envolvendo um caminhão carregado de terra, que travou o trânsito e parou Vitória durante horas, na última quarta-feira (15).





Nas imagens, é possível ver que o caminhão seguia pela Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra, quando um carro branco fecha o veículo carregado de terra. Para desviar, o motorista seguiu pela direita, atingindo um segundo caminhão e tombando em seguida. O carro branco seguiu em frente. O acidente ocorreu próximo à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).





As imagens confirmam a versão apresentada pelo motorista do caminhão atingido em entrevista ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, no dia do acidente.