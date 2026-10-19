Acidente entre 2 caminhões deixa uma pessoa gravemente ferida no Contorno

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta segunda-feira (19), no km 286 da BR 101, na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica. Um vídeo gravado no local mostra que a parte dianteira de um veículos, do lado do motorista, atingiu a traseira do outro caminhão.





Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, a ocorrência foi registrada às 7h12. Outras três pessoas ficaram ilesas.





Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Por causa do acidente, as faixas 1 e 2 da pista no sentido Serra e a faixa 1 no sentido Cariacica foram interditadas. A ocorrência seguia em andamento até a última atualização desta matéria.