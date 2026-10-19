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Em Cariacica

Acidente entre 2 caminhões deixa uma pessoa gravemente ferida no Contorno

Publicado em

19 out 2026 às 08:53

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa gravemente ferida na manhã desta segunda-feira (19), no km 286 da BR 101, na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica. Um vídeo gravado no local mostra que a parte dianteira de um veículos, do lado do motorista, atingiu a traseira do outro caminhão. 


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, a ocorrência foi registrada às 7h12. Outras três pessoas ficaram ilesas.


Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Por causa do acidente, as faixas 1 e 2 da pista no sentido Serra e a faixa 1 no sentido Cariacica foram interditadas. A ocorrência seguia em andamento até a última atualização desta matéria.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
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Homicídio

Jovem é assassinado a tiros por dupla em moto em Colatina

Publicado em 19/10/2026 às 09:19
Crime aconteceu no bairro São Miguel
Webert Mikael Lima Ramos, de 20 anos, foi morto a tiros no bairro São Miguel, em Colatina Crédito: Redes sociais | Leitor / A Gazeta

Um jovem de 20 anos, identificado como Webert Mikael Lima Ramos, foi morto a tiros na noite de domingo (18), no bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos em uma motocicleta passaram pelo local e dispararam cinco vezes contra ele.


A perícia da Polícia Científica foi acionada, recolheu o corpo da vítima e encontrou projéteis no local do crime. Ainda de acordo com a PM, equipes fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi detido.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a investigação e aguardava retorno até a última atualização desta reportagem.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
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Tempo

Chuva e ventania derrubam árvores e interditam estradas em Venda Nova

Publicado em 19/10/2026 às 08:59
Queda de árvore e galhos na ES 166
Queda de árvore e galhos na ES 166 Crédito: Divulgação | Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

A chuva intensa e as rajadas de vento registradas durante a madrugada desta segunda-feira (19) derrubaram árvores e galhos e interditaram trechos de rodovias em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. As vias foram liberadas por volta das 8h, segundo a prefeitura.


Os bloqueios ocorreram na Rodovia Pedro Cola (ES 166), nos quilômetros 2 e 7, e na Estrada da Saúde. Equipes da Defesa Civil municipal e do Corpo de Bombeiros atuaram na remoção das árvores e na liberação do tráfego.


De acordo com a prefeitura, a madrugada foi marcada por uma tempestade, com chuva intensa e rajadas de vento. Não chovia no município na manhã desta segunda-feira.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
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Norte do ES

Motorista morre após tentar ultrapassagem e bater em coqueiro, em Linhares

Publicado em 18/10/2026 às 19:53
SML de Linhares, no Norte do ES
SML de Linhares Douglas Abreu

Um motorista de 61 anos morreu após perder o controle da caminhonete que estava dirigindo e bater em um coqueiro. O acidente aconteceu na tarde de sábado (17) na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada. 


De acordo com a Polícia Militar (PM), ele tentou ultrapassar um caminhão, perdeu o controle e saiu da pista. Uma mulher estava no banco do passageiro e foi arremessada para fora do veículo. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Rio Doce.


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Sul do ES

Homem com mandado de prisão de Linhares é preso dentro de ônibus em Marataízes

Publicado em 18/10/2026 às 18:45
O crime ocorreu na Avenida Coqueiral Guaraná em Aracruz, norte do Espírito Santo.
Polícia Reprodução

Um homem de 48 anos foi preso na manhã deste domingo (18) dentro de um ônibus em Pontal da Barra, Marataízes, no Sul do Espírito Santo. 


De acordo com a Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu após após os militares receberem informações do Serviço de Inteligência do 16º Batalhão da PM de que um homem com mandado de prisão em aberto estava dentro desse ônibus. Os agentes foram ao local e o encontraram dentro do coletivo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim. 

 

A Polícia Civil (PC) informou que foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares. Após os procedimentos, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Prejuízo

Ônibus de cantor é invadido e tem fios de cobre furtados em Nova Venécia

Publicado em 18/10/2026 às 16:20
Ônibus foi furtado e vandalizado Gabriel Sabadim

O ônibus do cantor Gabriel Sabadim foi alvo de invasão e furto de fios de cobre. De acordo com ele, o ônibus estava estacionado em um lote no bairro São Francisco, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A suspeita dele é de que o crime tenha acontecido na quinta-feira (15), pelo o relato de testemunhas na região, mas o motorista que presta serviços para ele notou o ocorrido no sábado (17) e informou ao cantor. 


Em entrevista concedida à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, o cantor relatou que o prejuízo pode chegar a R$ 20 mil. Além disso, o veículo foi alvo de vandalismo e teve a estrutura interior danificada. Ele também postou um vídeo em suas redes sociais relatando o ocorrido. 


A Polícia Civil (PC) informou que as medidas iniciais foram tomadas pela equipe. A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia trabalhará para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.


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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Norte do ES

Motociclista morre após acidente com carro na BR 101, em Linhares

Publicado em 18/10/2026 às 16:03
Acidente na BR 101 deixou um homem morto e uma mulher ferida Leitor | A Gazeta

Um motociclisa de 52 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na noite de sábado (17). O fato ocorreu no km 136 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. As causas do acidente ainda não foram informadas. A identidade da vítima não foi divulgada.


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher que estava na garupa foi socorrida e levada em estado grave para um hospital da região. O motorista do carro não se feriu. 


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da PRF.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Eleições 2026

Apoiadores de Lula se concentram em ato unificado em frente à Assembleia

Publicado em 18/10/2026 às 15:27
Apoiadores de Lula em frente à Assembleia Legislativa
Apoiadores de Lula em frente à Assembleia Legislativa Fernando Madeira

Apoiadores da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se juntaram, na tarde deste domingo (18), a um ato unificado que teve início em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na Enseada do Suá, em Vitória. O evento começou com o tempo nublado, e uma forte chuva teve início por volta das 15h15. 


A Avenida Américo Buaiz não havia sido imediatamente interditada pela Guarda Municipal no início do ato e uma das pistas no sentido Centro foi ocupada pelos participantes assim que parou de chover, por volta das 15h45. A deputada reeleita Camila Valadão, em discurso no carro de som, fez uma reclamação sobre a ausência das autoridades para organizar o trânsito. Por volta das 16h30, a multidão seguiu em direção à Praça do Papa, também na Enseada do Suá, com a pista no sentido Centro interditada para os veículos, com a presença da Guarda.


Convocada por movimentos estudantis e organizações políticas, a manifestação tem como pautas "a defesa da democracia e dos direitos sociais" e reiteira o apoio a Lula.  O encontro integra a programação de mobilizações políticas previstas para o domingo no Espírito Santo, que teve pela manhã uma carreata na Região 5 de Vila Velha, que inclui a Grande Terra Vermelha.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Polícia

Jovem é preso com drogas e carregador de pistola em Vitória

Publicado em 18/10/2026 às 14:40
Objetos apreendidos com o suspeito na madrugada deste domingo (18), em Vitória
Objetos apreendidos com o suspeito na madrugada deste domingo (18), em Vitória Divulgação/PCES

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de munições de uso restrito na madrugada deste domingo (18), no bairro Nova Palestina, em Vitória. Com ele, foram apreendidos 210 gramas de maconha, duas pedras de crack, 17 pinos de cocaína e R$ 90 em dinheiro, além de uma balança de precisão, um coldre, um carregador de pistola e um telefone celular.


Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia indicava que o suspeito estaria armado e transportando drogas. Ele foi abordado por volta das 4h33, na Rua José Coelho.


De acordo com a Polícia Civil, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.


As drogas apreendidas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Forense da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) para análise e, posteriormente, incineração.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Facadas

Ataque diante do Samu: briga por conserto de moto termina em morte no Sul do ES

Publicado em 18/10/2026 às 14:22
Suspeito teve movimentos registrados por câmera de segurança Reprodução/Câmera de segurança
Um homem de 45 anos foi morto nesta noite de sábado, 17, no bairro São José, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local e encontraram a vítima no chão. 

Mesmo com a presença dos profissionais, o suspeito, de 35 anos, desferiu mais um golpe de facão e fugiu em seguida. Posteriormente, ele se entregou à polícia, na sede da 1ª companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar

Câmeras de videmonitoramento registram os movimentos do suspeito. De acordo com a PM, ele relatou que o desentendimento com a vítima era relacionado ao conserto de uma motocicleta e que a vítima havia feito ameaças e tentado agredi-lo com um pedaço de madeira. 

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). 

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.   

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Risco de faltar energia

Inmet emite alerta de chuva intensa em mais de 50 cidades do ES; veja a lista

Publicado em 18/10/2026 às 10:29

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas que abrange mais de 50 cidades do Espírito Santo. O alerta começou à meia-noite deste domingo (18) e segue válido até as 10h de terça-feira (20).


De acordo com o aviso, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.


Entre os riscos potenciais estão cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.


O aviso abrange áreas do Norte, Noroeste, Central e Sul do Espírito Santo, incluindo regiões litorâneas e do interior do Estado.

Orientações 

O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e que aparelhos eletrônicos sejam evitados durante as tempestades.


Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades incluídas no alerta

  • Afonso Cláudio

  • Água Doce do Norte

  • Águia Branca

  • Alfredo Chaves

  • Alto Rio Novo

  • Anchieta

  • Aracruz

  • Baixo Guandu

  • Barra de São Francisco

  • Boa Esperança

  • Brejetuba

  • Cariacica

  • Colatina

  • Conceição da Barra

  • Domingos Martins

  • Ecoporanga

  • Fundão

  • Governador Lindenberg

  • Guarapari

  • Ibiraçu

  • Itaguaçu

  • Itarana

  • Jaguaré

  • João Neiva

  • Laranja da Terra

  • Linhares

  • Mantenópolis

  • Marechal Floriano

  • Marilândia

  • Montanha

  • Mucurici

  • Nova Venécia

  • Pancas

  • Pedro Canário

  • Pinheiros

  • Ponto Belo

  • Rio Bananal

  • Santa Leopoldina

  • Santa Maria de Jetibá

  • Santa Teresa

  • São Domingos do Norte

  • São Gabriel da Palha

  • São Mateus

  • São Roque do Canaã

  • Serra

  • Sooretama

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Pavão

  • Vila Valério

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  • Vitória

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