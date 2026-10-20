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Eleições 2026

Ufes suspende atividades na segunda-feira (26) por causa do 2º turno

Medida vale para os quatro campi da universidade e busca facilitar o deslocamento de estudantes e servidores que precisam viajar para votar

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2026 às 17:37
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
 Arquivo | AG

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) suspendeu as atividades acadêmicas da próxima segunda-feira (26) nos quatro campi da instituição. Segundo a instituição, a medida busca facilitar o deslocamento de estudantes e servidores para votar no segundo turno das eleições de 2026, que será realizado no domingo (25). 


A determinação beneficia especialmente os alunos que moram em municípios fora da região onde ficam os campi. Além da suspensão, a Ufes também recomendou que as unidades acadêmicas flexibilizem as atividades previstas para sexta-feira (23) e sábado (24). 


Dois dos campi ficam em Vitória, sendo um no bairro Maruípe e outro em Goiabeiras. Já os demais são localizados no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, e em São Mateus, no Norte do Estado. 


Segundo a universidade, os setores e departamentos devem avaliar a possibilidade de reagendar provas, avaliações e outras atividades presenciais obrigatórias, considerando a necessidade de deslocamento dos estudantes. 


A recomendação também prevê a flexibilização do tratamento das faltas decorrentes de deslocamentos comprovados para votar. Nesses casos, as ausências devem continuar sendo registradas para controle de frequência, mas não deversão ser contabilizadas para fins de reprovação, conforme orientação da Ufes.

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