Receita notifica 10 mil contribuintes do ES que caíram na malha fina; veja como consultar

De acordo com a Receita Federal, há alguns erros comuns que podem provocar a retenção da declaração na malha fina:





1. Esquecer de declarar rendimentos recebidos de forma pontual no ano-calendário,





2. Não incluir os rendimentos recebidos pelo dependente;





3. Não informar todos os rendimentos de aposentadoria, quando titular ou dependente recebem aposentadoria de mais de uma fonte pagadora;





4. Errar o ano em que a despesa médica foi realizada;





5. Errar o valor pago de despesa médica;





6. Informar como despesa médica gastos que não podem ser deduzidos como tal;





7. Informar VGBL (Plano Vida Gerador de Benefícios) como dedutível. Esse tipo de plano não é previdência privada e não pode ser dedutível por falta de previsão legal.