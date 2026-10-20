Salada cremosa de frango com iogurte: aprenda essa receita proteica e fácil para o jantar

Quando bate a vontade de um jantar leve, mas que ainda assim sustente, a salada de frango é sempre uma boa saída. Nesta versão, a cremosidade vem do iogurte natural, que substitui a maionese e deixa o prato mais leve e rico em proteínas. Com frango desfiado, o toque crocante do aipo e a doçura da maçã, ela fica saborosa e versátil. Confira a receita a seguir!