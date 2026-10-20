Salada cremosa de frango com iogurte: aprenda essa receita proteica e fácil para o jantar

Quando bate a vontade de um jantar leve, mas que ainda assim sustente, a salada de frango é sempre uma boa saída. Nesta versão, a cremosidade vem do iogurte natural, que substitui a maionese e deixa o prato mais leve e rico em proteínas. Com frango desfiado, o toque crocante do aipo e a doçura da maçã, ela fica saborosa e versátil. Confira a receita a seguir!
Salada cremosa de frango com iogurte
Ingredientes
- 2 peitos de frango cozidos e desfiados
- 1 xícara de chá de iogurte natural
- 2 talos de aipo cortados em cubos pequenos
- 1 maçã cortada em cubos pequenos
- 1/2 cebola-roxa picada
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de mostarda
- Páprica, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o iogurte natural, o suco de limão, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Acrescente o frango desfiado, o aipo, a maçã e a cebola-roxa e misture bem, até todos os ingredientes ficarem envolvidos pelo creme. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos para gelar e apurar o sabor. Na hora de servir, polvilhe a páprica por cima.
Dica : sirva bem gelada, pura, em sanduíches ou em wraps .