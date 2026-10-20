Assembleia aprova regulamentação de emendas impositivas para deputados

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) deu, nesta terça-feira (20), mais um passo para garantir a implementação das emendas individuais impositivas aos deputados estaduais já no orçamento do ano que vem, em tramitação na Casa de Leis. Com 21 votos favoráveis e nenhum voto contrário, o plenário aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC) 28/2026, de autoria da Mesa Diretora, presidida por Marcelo Santos (União), regulamentando a execução obrigatória das emendas parlamentares individuais.





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Aprovado em regime de urgência nesta terça-feira, o projeto complementa a Emenda Constitucional 120/2026, originada da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que introduziu as emendas impositivas no orçamento estadual.





Proposta por Marcelo Santos e assinada por vários outros deputados, a PEC foi aprovada em plenário a toque de caixa no último dia 13. O texto estabelece a obrigatoriedade da execução das emendas parlamentares – ou seja, obriga o Governo do Estado a executar integralmente as emendas dos 30 deputados, a cada exercício financeiro. Além disso, a mudança na Constituição Estadual eleva consideravelmente o valor total das emendas a que cada deputado terá direito. A fatia de cada um poderá ser quase cinco vezes maior que a atual.





Até hoje, por acordo político, o Poder Executivo Estadual (que elabora e executa o orçamento) reservava uma pequena fatia do bolo para que os deputados pudessem destinar as suas emendas, em geral destinadas a atender às respectivas bases eleitorais. O governo, porém, não era obrigado a executar tais emendas. Ficava a critério do Palácio Anchieta.





Ano após ano, a queixa mais comum dos deputados era a mesma: usadas como instrumento de negociação política a fim de atrair e fidelizar deputados em sua base, as emendas só seriam liberadas para parlamentares aliados do governo.





No orçamento do ano passado, a quota de cada deputado foi de R$ 2,2 milhões. No orçamento deste ano eleitoral, aprovado no ano passado, o montante para cada um subiu para R$ 3 milhões – totalizando R$ 90 milhões em emendas. Agora, com a Emenda Constitucional 120/2026, a fatia individual subirá para algo próximo a R$ 15 milhões – totalizando cerca de R$ 435 milhões do orçamento.





Promulgada por Marcelo Santos no dia 14, a Emenda Constitucional 120/2026 estabelece que as emendas parlamentares ao orçamento correspondam a 1,55% da receita corrente líquida (RCL) do Estado observada no ano anterior, com divisão igualitária entre os 30 deputados estaduais. Metade dos recursos de cada parlamentar deverá ser destinada à saúde, e cada emenda terá valor mínimo de R$ 30 mil.





No ano passado, a RCL do Estado foi de cerca de R$ 28,1 bilhões. O percentual de 1,55% corresponde a, aproximadamente, R$ 435 milhões. É mais que o orçamento inteiro da Assembleia Legislativa neste ano e mais do que a receita inteira arrecadada por 63 das 78 cidades capixabas no ano passado. Dividindo-se essa cifra por 30, chegamos ao número destacado acima: cada deputado terá quase R$ 15 milhões para definir a destinação.





Quem quer que seja o próximo governador eleito, terá de lidar com essa situação: um pedaço bem maior do orçamento sobre o qual o Executivo não terá mais controle.





A Assembleia argumenta que a PEC 04/2026 foi apresentada e aprovada “em adequação às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)”. Também afirma que haverá transparência, impessoalidade e rastreabilidade na destinação de cada emenda (o que efetivamente consta nos textos da PEC e do PLC aprovados).





“O texto assegura tratamento igualitário aos deputados na execução das emendas, independentemente de filiação partidária ou posicionamento político. A liberação dos recursos deverá seguir critérios objetivos e transparentes, respeitados os impedimentos técnicos e as limitações fiscais previstos na legislação”, sustenta a assessoria de imprensa da Assembleia.





“O projeto e as emendas são uma adequação da legislação que é imposta ao Congresso Nacional, com réplica aqui na Assembleia Legislativa”, argumenta Marcelo Santos.