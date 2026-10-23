Motorista morre após carreta tombar na ES 137, em Ponto Belo

Um motorista morreu após a carreta que conduzia tombar na ES 137, na zona rural de Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (23). De acordo com o Boletim de Atendimento da ocorrência, a Polícia Militar encontrou o homem preso às ferragens do veículo.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou a morte do motorista no local. A Polícia Militar informou que a ocorrência ainda está em andamento.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Ponto Belo. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.