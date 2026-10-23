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Eleições 2026

Mais de 9 mil agentes vão reforçar segurança no 2º turno de votação no ES

Trabalho integrado entre corporações vai das 7h até o encerramento da apuração dos votos e terá painel de monitoramento das ocorrências

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 17:40

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 out 2026 às 17:40
Policiais militares fazem patrulhamento no Morro da Piedade Fernando Madeira

Ao longo do próximo domingo (25), dia do segundo turno das Eleições 2026, o Espírito Santo terá reforço de 9.200 agentes de segurança atuando no policiamento nas ruas das cidades capixabas a partir das 7 horas até o encerramento da apuração dos votos. 


O efetivo vai reunir Polícias Militar, Civil, Científica e Penal do Espírito Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) e Guardas Municipais.


A integração ocorrerá nos mesmos moldes do primeiro turno das eleições, sendo coordenada por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) a partir do planejamento feito pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).


O CICCE fará o acompanhamento das ocorrências por meio de um painel de monitoramento, com registros relacionados a crimes eleitorais e pessoas detidas durante o dia das eleições. 


No primeiro turno, o CICCE registro 175 acionamentos paraa averiguação de possíveis crimes eleitorais, dos quais 19 foram confirmados, sendo 10 ocorrências de boca de urna, seis de propaganda irregular e três de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral. Dez pessoas foram conduzidas a unidades policiais.

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