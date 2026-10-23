2º turno: cobertura de A Gazeta e CBN terá superlive e apuração em tempo real

Quase 3 milhões de eleitores do Espírito Santo estão aptos a ir às urnas neste domingo (25) no segundo turno para escolher presidente e governador. Assim como ocorreu no primeiro turno, no dia 4 de outubro, A Gazeta preparou uma cobertura especial das Eleições 2026, para o eleitor ficar por dentro de todo o processo eleitoral, incluindo apuração dos votos em tempo real e uma superlive com bastidores e análises da votação.





No segundo turno, estão na disputa para comandar o Palácio Anchieta o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição. O candidato do Republicanos teve 49,65% dos votos válidos, enquanto o emedebista ficou com 34,06% no primeiro turno.





Para o Palácio do Planalto, seguem no pleito o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 47,03% dos votos válidos, e o presidente Lula (PT), que teve 45,16% no primeiro turno.





Logo no começo do dia, a partir das 6 horas, a equipe de reportagem de A Gazeta e CBN Vitória estará a postos para informar os eleitores sobre como está a movimentação diretamente dos locais de votação. As urnas ficarão abertas das 8h às 17h.





Ao longo do dia, os eleitores dos 78 municípios do Estado também vão poder acompanhar a movimentação eleitoral em tempo real no portal de A Gazeta, nas redes sociais e na rádio CBN Vitória.