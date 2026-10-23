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Eleições 2026

2º turno: cobertura de A Gazeta e CBN terá superlive e apuração em tempo real

A Gazeta e CBN Vitória preparam cobertura especial ao longo de todo o domingo com movimentação nos locais de votação, apuração dos votos e programa especial com bastidores e análises feitas por colunistas

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 17:25

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

23 out 2026 às 17:25
Superlive de A Gazeta vai acompanhar apuração dos votos nas Eleições 2026
Superlive de A Gazeta vai acompanhar apuração dos votos nas Eleições 2026 Arte AG

Quase 3 milhões de eleitores do Espírito Santo estão aptos a ir às urnas neste domingo (25) no segundo turno para escolher presidente e governador. Assim como ocorreu no primeiro turno, no dia 4 de outubro, A Gazeta preparou uma cobertura especial das Eleições 2026, para o eleitor ficar por dentro de todo o processo eleitoral, incluindo apuração dos votos em tempo real e uma superlive com bastidores e análises da votação.


No segundo turno, estão na disputa para comandar o Palácio Anchieta o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição. O candidato do Republicanos teve 49,65% dos votos válidos, enquanto o emedebista ficou com 34,06% no primeiro turno.


Para o Palácio do Planalto, seguem no pleito o senador Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 47,03% dos votos válidos, e o presidente Lula (PT), que teve 45,16% no primeiro turno.


Logo no começo do dia, a partir das 6 horas, a equipe de reportagem de A Gazeta e CBN Vitória estará a postos para informar os eleitores sobre como está a movimentação diretamente dos locais de votação. As urnas ficarão abertas das 8h às 17h. 


Ao longo do dia, os eleitores dos 78 municípios do Estado também vão poder acompanhar a movimentação eleitoral em tempo real no portal de A Gazeta, nas redes sociais e na rádio CBN Vitória

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Após o fechamento das urnas, a partir das 17h, os eleitores capixabas vão poder acompanhar a marcha da apuração em uma página especial de A Gazeta, com informações em tempo real com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluindo um painel com a evolução dos votos para presidente e governador.


Também a partir das 17h, o eleitor do Espírito Santo conferem pela CBN, por A Gazeta e pelas redes sociais, uma superlive com análises da apuração dos votos, repercussões dos resultados nas redes sociais e os bastidores das eleições, inclusive depois do fim da apuração.


O programa especial será apresentado pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas.


Para conferir o conteúdo completo da cobertura de eleições de A Gazeta, com serviços,  informações do processo eleitoral e movimentação política no Estado, é só acessar a página especial de Eleições 2026.

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