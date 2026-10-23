Linhares começa a instalar totens com QR Code para divulgar atrações turísticas

Para facilitar o acesso de moradores e turistas às opções de lazer em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a prefeitura começou a instalar totens turísticos com QR Code em pontos estratégicos da cidade. As estruturas direcionam os usuários ao portal Vem Viver Linhares, que reúne informações sobre atrações turísticas, restaurantes, hospedagens e outros serviços disponíveis no município.
Nesta primeira etapa, estão previstas sete instalações. Duas já foram realizadas, na Linha Verde e na Praça 22 de Agosto. A próxima será na Praça do Farol, em Regência. Pontal do Ipiranga e Povoação também devem receber os equipamentos nos próximos dias.
Em São Rafael, a prefeitura ainda discute com a associação local o melhor ponto para a instalação. O Aeroporto de Linhares também está entre os locais contemplados pelo projeto, mas não foi informada uma data para a colocação da placa.
As estruturas têm 1,80 metro de altura, são produzidas em material de alumínio composto (ACM) e contam com códigos QR nos dois lados.
Logo após apontar a câmera do celular ao QR Code, o usuário é direcionado ao portal Vem Viver Linhares e logo pode selecionar o destino desejado, como restaurantes, hospedagens, pontos turísticos e outros serviços do município. O portal também apresenta listas separadas por categorias como Alimentação, Hospedagem, Lazer e Comércio Local.
Os empreendedores ligados ao turismo, que não estão na plataforma, podem realizar o cadastro pelo site.
De acordo com o secretário municipal de Turismo e Lazer, Marcelo Rigoni, a iniciativa busca desenvolver o turismo local. "O objetivo com essas estruturas é dar mais visibilidade às nossas potencialidades, facilitar o acesso às informações e movimentar ainda mais o turismo local, incentivando quem visita e os próprios moradores, a explorar a cidade. Vamos fortalecer o comércio, gerar oportunidades para os empreendedores locais”, afirma.
*Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor adjunto Erik Oakes.