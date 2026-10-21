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Parapente

Monte Urubu Adventure 2026 promete movimentar o turismo de aventura em Anchieta

Evento irá acontecer nos dias 14 e 15 de novembro

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2026 às 18:43
Monte Urubu Adventure 2026 promete movimentar o turismo de aventura em Anchieta
Monte Urubu Adventure 2026 promete movimentar o turismo de aventura em Anchieta Associação de Moradores de Belo Horizonte

A comunidade de Belo Horizonte, no município de Anchieta, se prepara para receber a segunda edição do Monte Urubu Adventure, evento que reunirá pilotos de parapente, praticantes de atividades ao ar livre, motociclistas, turistas e famílias em um final de semana dedicado ao esporte, à cultura e à conscientização ambiental.


Programado para os dias 14 e 15 de novembro, o encontro terá como cenário a Rampa do Monte Urubu, local que oferece uma vista privilegiada das montanhas, da vegetação e das paisagens do litoral do sul capixaba.


O evento busca fortalecer a comunidade como destino para o turismo de aventura, além de valorizar suas belezas naturais e incentivar a integração entre moradores e visitantes.


A programação reúne competições esportivas, a tradicional Caminhada Eco Monte Urubu, encontro de motoclubes, apresentações musicais, praça de alimentação e sorteios de brindes.


Um dos principais destaques do evento será a competição de parapente, que reunirá pilotos habilitados para disputar três modalidades: Pouso na Praia, Distância OLC e Permanência no Ar.


Cada modalidade possui características específicas. A de Pouso na Praia exige técnica e habilidade dos pilotos ao realizar um voo até as praias de Anchieta. A modalidade de Distância OLC consiste em uma prova de voo de distância, na qual os pilotos procuram percorrer o maior trajeto possível, aproveitando as correntes térmicas e as condições atmosféricas. Os resultados são apurados por meio do registro dos voos e dos critérios estabelecidos no regulamento. Já a modalidade de Permanência no Ar desafia os pilotos a permanecerem voando pelo maior tempo possível, demonstrando capacidade de leitura das condições meteorológicas e dom&iacut e;nio das técnicas de sustentação em voo.


As disputas colocarão à prova diferentes habilidades dos competidores, envolvendo precisão, estratégia de voo, aproveitamento das condições meteorológicas e permanência no ar.


A organização disponibilizará R$ 10 mil em premiações, com distribuição de prêmios até o quinto lugar, conforme o regulamento das competições. As inscrições são gratuitas e limitadas a 40 pilotos, sendo permitida a participação exclusivamente de competidores a partir do Nível II.


As decolagens acontecerão entre 8h e 10h, respeitando as condições meteorológicas e as orientações de segurança estabelecidas pela organização. Além do aspecto competitivo, a presença dos parapentes deverá proporcionar um espetáculo visual para o público que acompanhará as atividades.


A programação do sábado (14) terá como proposta transformar o evento em um grande encontro de diferentes públicos, combinando esporte, música, gastronomia e convivência. As atividades terão início às 7h30, com a subida dos pilotos para a rampa, seguida das decolagens às 8h. Às 11h, começa a confraternização, reunindo participantes, visitantes e moradores. A partir das 12h, o evento receberá um Encontro de Motoclubes, ampliando as atrações para os apaixonados pelo motociclismo e pelo turismo sobre duas rodas, tendo como trilha sonora as apresentações das bandas Will Rock Band e Odyssey.


No domingo (15), as atividades começam às 7h com a 19ª Caminhada Eco Monte Urubu. De acordo com o organizador do evento, Rodolpho Cavalini, a atividade é um convite para moradores e visitantes conhecerem as paisagens naturais da região, praticarem atividade física e vivenciarem uma experiência de integração com o meio ambiente.


 “A caminhada também reforça a importância da valorização dos espaços naturais e da conscientização ambiental, especialmente em uma região marcada pela presença de remanescentes da Mata Atlântica”, destaca Cavalini.


Como incentivo à participação, os 100 primeiros inscritos na caminhada receberão gratuitamente a camisa oficial do evento. As inscrições são gratuitas e limitadas.

As subidas dos pilotos de parapente terão início às 7h30, com decolagens previstas a partir das 8h. Ao meio-dia, a banda The Old Brothers será responsável pela animação musical, com um repertório dedicado aos clássicos do rock dos anos 90. Às 13h, está prevista a cerimônia de premiação geral das competições, seguida do sorteio de uma bicicleta elétrica e de diversos brindes. O sorteio da bicicleta será destinado aos inscritos nas atividades oficiais do evento, conforme as regras estabelecidas pela organização.

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