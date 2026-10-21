Homem é amarrado e levado a 'tribunal do crime' após briga por mulheres em Viana

Segundo o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegado Cleudes Junior, a motivação chamou a atenção dos investigadores porque, diferentemente de outros episódios atribuídos a grupos criminosos, não envolvia diretamente disputas pelo controle do tráfico de drogas.





As investigações apontaram que um dos envolvidos, identificado como Júlio César Jordão Moté, conhecido como Julinho, de 26 anos, mantinha um relacionamento com a ex-companheira da vítima.





De acordo com o delegado, começaram a circular comentários de que a vítima estaria tentando se reaproximar da ex. Ao mesmo tempo, surgiram boatos de que Júlio César estaria mantendo contato com a atual companheira do homem, o que provocou desentendimentos entre os dois.





“Mas o que chegou ao nosso conhecimento durante as investigações é que um dos autores (identificado como Júlio César Jordão Moté, o Julinho, de 26 anos), atualmente se relaciona com a ex-companheira da vítima, e começaram a surgir boatos de que a vítima estaria fazendo algum tipo de flerte com essa ex. Paralelo a isso, começaram a surgir boatos de que Julinho também estaria mantendo contato com a atual companheira da vítima, e isso começou a gerar um desgaste entre ambos.”





Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou Júlio César para tirar satisfações. Durante o encontro, o homem teria ficado exaltado e acabou imobilizado por integrantes do grupo, que o levaram até um campo de futebol.





No local, os suspeitos fizeram uma chamada de vídeo com Carlos Alberto dos Santos Gonçalves Júnior, conhecido como Beka ou Bequinha, de 38 anos, apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas no bairro Bom Pastor.





De acordo com a investigação, o traficante determinou que a vítima fosse mantida amarrada e submetida a um "corretivo", mas não autorizou que ela fosse morta.





“A própria vítima falou que eles tiveram uma chamada de vídeo com o traficante Bequinha, e que ele não permitiu que fosse executado, somente falou que deveria sofrer um corretivo e ficar amarrado”, contou Cleudes Junior.