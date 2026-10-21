Com casca, sem casca ou em suco? Veja qual é a forma mais saudável de comer maçã

Comer maçã diariamente é um hábito simples, prático e com diversos benefícios comprovados para a saúde. Conhecida pela frase popular "uma maçã por dia mantém o médico longe", essa fruta é rica em fibras, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes que atuam em todo o organismo.





A fruta traz um elevado teor de água e fibras alimentares, características que ajudam a prolongar a sensação de saciedade. Um estudo publicado na ⁠revista Appetite observou que consumir a fruta inteira proporcionou maior saciedade e reduziu em aproximadamente 15% a ingestão total de calorias na refeição em comparação com quem não consumiu a fruta.

A pectina, uma fibra solúvel presente na maçã, pode reduzir a reabsorção intestinal de ácidos biliares quando consumida em quantidades suficientes, o que pode contribuir para o controle dos níveis de colesterol. “A fruta também fornece polifenóis, compostos que vêm sendo estudados por seus possíveis efeitos sobre o metabolismo das gorduras”, acrescenta a nutricionista Fabiana Cremer García, da Herbalife.





Segundo Fabiana, apesar de conter açúcares naturais, a maçã também fornece fibras que podem retardar a absorção de carboidratos, contribuindo para uma resposta glicêmica mais controlada.





“Além de seus possíveis benefícios para o colesterol, a maçã fornece polifenóis, como quercetina e catequinas, que apresentam propriedades antioxidantes com possíveis benefícios cardiovasculares”, diz a nutricionista.

Estudos sugerem que as fibras e os polifenóis da maçã podem beneficiar a microbiota intestinal ao interagir com as bactérias que vivem no intestino, favorecendo sua atividade. “Durante a digestão, são produzidas substâncias que participam da manutenção da barreira intestinal e de diferentes funções metabólicas e imunológicas”, finaliza Fabiana.