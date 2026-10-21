Campanha de Lula diz que aceita abrir sigilo de Marcola caso Flávio Bolsonaro abra o seu

"[De] Todas as condicionantes que ele colocou, a única resposta que o presidente tem é dizer que não se opõe a absolutamente nada do que ele está propondo. Contanto que ele também cumpra e abra tudo o que estava no pedido que o presidente protocolou no TSE", disse Camilo.





A campanha de Lula desafiou Flávio a protocolar a autorização no mesmo prazo: 11h de quinta-feira (22).





"O que nós estranhamos é que ele tirou uma empresa, que é a empresa de nome Alcazar Holdings, que é exatamente a empresa que ele tem. Vocês acompanham todas as matérias e jornais da empresa que saíram, que ele tem uma conta master com o Willer Tomaz", disse ainda.





Camilo se refere à investigação da Polícia Federal contra Flávio por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo o advogado Willer Tomaz, amigo e sócio do senador.





Willer também é investigado pela corporação por envolvimento com fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Segundo a apuração, Flávio possuía acesso operacional relevante como usuário master em uma conta bancária pertencente a empresa offshore Alcazar Holding, da qual o advogado é sócio.





Segundo a Polícia Federal, Marcola aceitou dinheiro da lobista Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, enquanto ela tentava negociar contratos com o governo federal que não foram concretizados. Tanto o ex-chefe de gabinete como a lobista dizem que os repasses tiveram o caráter de empréstimo pessoal.





Lula insiste na abertura de sigilo desde o último domingo (18), no debate presidencial da Band. A campanha petista avalia esse como um dos pontos altos da participação do presidente no confronto. Também identificou que, ao não aceitar o desafio, Flávio Bolsonaro se desgastou com setores do eleitorado.





A menção de Camilo à Alcazar faz referência à revelação de que Flávio manteve uma conta conjunta com Willer Tomaz por meio de uma empresa com esse nome. A revista Piauí mostrou indícios de que a holding de apostas Cathedral financiou a Alcazar, supostamente ligada ao presidenciável do PL.