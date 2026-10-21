AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Obras

Terceira faixa da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, ficará pronta em dezembro

Obra de R$ 1,7 milhão prevê faixa exclusiva para caminhões e ônibus, além do alargamento dos acessos à ponte

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 20:17

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

21 out 2026 às 20:17
Estrutura cruza o rio Doce e liga a região do Centro da cidade ao bairro São Silvano
As obras fazem parte da implantação de uma terceira faixa, com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito na região Rômulo Wotikoski

As obras de implantação de uma terceira faixa na Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, têm previsão de conclusão em dezembro deste ano. O prazo foi confirmado pela prefeitura, responsável pela obra, que começou em junho e conta com investimento de R$ 1.688.447,00.


Segundo a Prefeitura de Colatina, após a conclusão das obras, a ponte terá uma faixa exclusiva para veículos pesados, como caminhões e ônibus. Embora a largura total da ponte permaneça a mesma, o espaço destinado à circulação de veículos será ampliado em cerca de 1,4 metro.


As intervenções na ponte também incluem o alargamento dos acessos de entrada e saída da ponte. De acordo com a administração municipal, o objetivo é melhorar a segurança e a fluidez ao trânsito na região.


A prefeitura informou ainda que as mudanças foram precedidas de estudos técnicos sobre a estrutura da ponte e o fluxo de veículos. Segundo o município, os levantamentos indicaram que, após as intervenções, a estrutura terá capacidade para suportar aproximadamente o dobro da carga anterior às obras.

Veja Também 

Loteria, Mega-Sena

Apostas de Colatina e Santa Maria de Jetibá quase levam prêmio acumulado da Mega

Doação de sangue

Estoques de sangue atingem nível crítico no ES e Hemoes pede doações

Pleroma leucotrichum foi encontrada em Castelo e foi considerada em perigo de extinção

Três novas espécies de plantas são descobertas na Mata Atlântica no ES e em MG

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

noroeste Região Noroeste do ES Prefeitura de Colatina Colatina Obras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva
Desafio dos segredos: Lula aceita proposta de Flávio para quebra de sigilo bancário
Líder comunitário aguarda convocação para vaga de vereador cassado
Quem é Tião do Jaburu, que vai assumir vaga de Baiano do Salão na Câmara de Vitória
Maça
Com casca, sem casca ou em suco? Veja qual é a forma mais saudável de comer maçã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.