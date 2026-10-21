Terceira faixa da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, ficará pronta em dezembro

As obras de implantação de uma terceira faixa na Ponte Florentino Avidos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, têm previsão de conclusão em dezembro deste ano. O prazo foi confirmado pela prefeitura, responsável pela obra, que começou em junho e conta com investimento de R$ 1.688.447,00.





Segundo a Prefeitura de Colatina, após a conclusão das obras, a ponte terá uma faixa exclusiva para veículos pesados, como caminhões e ônibus. Embora a largura total da ponte permaneça a mesma, o espaço destinado à circulação de veículos será ampliado em cerca de 1,4 metro.





As intervenções na ponte também incluem o alargamento dos acessos de entrada e saída da ponte. De acordo com a administração municipal, o objetivo é melhorar a segurança e a fluidez ao trânsito na região.





A prefeitura informou ainda que as mudanças foram precedidas de estudos técnicos sobre a estrutura da ponte e o fluxo de veículos. Segundo o município, os levantamentos indicaram que, após as intervenções, a estrutura terá capacidade para suportar aproximadamente o dobro da carga anterior às obras.