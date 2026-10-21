Quem é Tião do Jaburu, que vai assumir vaga de Baiano do Salão na Câmara de Vitória

Após a Câmara de Vitória decidir, por unanimidade, cassar o mandato do vereador Orlandino Rodrigues de Souza, o Baiano do Salão (Podemos), por quebra de decoro parlamentar, a cadeira será ocupada pelo líder comunitário Sebastião Luiz do Carmo Castro, conhecido como Tião do Jaburu (Podemos), de 51 anos.





A cassação de Baiano do Salão ocorreu após o parlamentar ter sido condenado pelo crime de estupro de uma criança.





Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (21), Tião disse que ainda aguarda a comunicação oficial da Câmara sobre sua convocação para tomar posse. O procedimento depende do cumprimento de etapas previstas no regimento interno do Legislativo municipal.





Pelas regras, a Câmara tem prazo de até dez dias para expedir o decreto legislativo que oficializa a cassação de Baiano do Salão. Na sequência, a Justiça Eleitoral deverá ser informada sobre a perda do mandato.





A Câmara de Vitória informou, nesta quarta-feira (21), que a previsão é que Tião do Jaburu seja convocado em até 48 horas após a publicação do decreto legislativo.