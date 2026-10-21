Quem é Tião do Jaburu, que vai assumir vaga de Baiano do Salão na Câmara de Vitória

Após a Câmara de Vitória decidir, por unanimidade, cassar o mandato do vereador Orlandino Rodrigues de Souza, o Baiano do Salão (Podemos), por quebra de decoro parlamentar, a cadeira será ocupada pelo líder comunitário Sebastião Luiz do Carmo Castro, conhecido como Tião do Jaburu (Podemos), de 51 anos.
A cassação de Baiano do Salão ocorreu após o parlamentar ter sido condenado pelo crime de estupro de uma criança.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (21), Tião disse que ainda aguarda a comunicação oficial da Câmara sobre sua convocação para tomar posse. O procedimento depende do cumprimento de etapas previstas no regimento interno do Legislativo municipal.
Pelas regras, a Câmara tem prazo de até dez dias para expedir o decreto legislativo que oficializa a cassação de Baiano do Salão. Na sequência, a Justiça Eleitoral deverá ser informada sobre a perda do mandato.
A Câmara de Vitória informou, nesta quarta-feira (21), que a previsão é que Tião do Jaburu seja convocado em até 48 horas após a publicação do decreto legislativo.
Ao falar sobre sua atuação no Legislativo, Tião do Jaburu afirma que pretende concentrar esforços em projetos relacionados à saúde, à educação e a melhorias na infraestrutura das comunidades de Vitória, especialmente na região do Território do Bem, formada por mais de dez bairros da Capital.
"Sou líder comunitário desde 2003 e sempre lutei por melhorias para nossa comunidade. Quero continuar defendendo mais saúde, educação, cultura, lazer e infraestrutura, principalmente para as comunidades do Território do Bem", destaca.
Segundo ele, a experiência no movimento comunitário será uma das bases de sua atuação como vereador. Tião também pretende ampliar a participação das comunidades nas discussões sobre projetos e políticas públicas municipais.
Questionado sobre a relação que pretende estabelecer com a prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), Tião do Jaburu afirma que buscará manter o diálogo com a administração municipal, sem abrir mão de avaliar as propostas apresentadas ao Legislativo.
"Acredito que, com um bom diálogo, a gente resolve até uma guerra. Serei um vereador aliado, e não alienado à gestão", declara.
O futuro vereador também pretende apoiar projetos que considerar importantes para a população, independentemente de sua origem política. "Sou filiado ao Podemos e, se a pauta for importante para a comunidade, terá o meu apoio."
Questionado sobre os benefícios concedidos aos vereadores, Tião afirma que não vê impedimento em recebê-los, caso sejam destinados aos demais parlamentares.
"Se a maioria dos vereadores em exercício estiver recebendo o benefício, não vejo dificuldade em receber também", aponta.
Natural de Minas Gerais, Sebastião Luiz do Carmo Castro nasceu em 20 de janeiro de 1975 e chegou a Vitória em 1989. Casado e pai de um filho, tem formação técnica em Contabilidade e atua como liderança comunitária desde 2003, principalmente na região de Jaburu.
Aos 51 anos, Tião se prepara para assumir seu primeiro cargo eletivo. Antes disso, disputou três eleições para vereador de Vitória, sendo duas pelo Partido Social Cristão (PSC) e uma pelo Podemos.
Atualmente, é vice-presidente municipal do Podemos em Vitória e tem sua trajetória ligada à atuação comunitária e à defesa de projetos sociais, especialmente nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer e infraestrutura.