AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mudança

Quem é Tião do Jaburu, que vai assumir vaga de Baiano do Salão na Câmara de Vitória

Líder comunitário diz que será aliado, mas não alienado à gestão da prefeita Cris Samorini

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 20:48

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

21 out 2026 às 20:48
Líder comunitário aguarda convocação para vaga de vereador cassado
Tião do Jaburu aguarda convocação pela Câmara para assumir vaga de vereador cassado Divulgação

Após a Câmara de Vitória decidir, por unanimidade, cassar o mandato do vereador Orlandino Rodrigues de Souza, o Baiano do Salão (Podemos), por quebra de decoro parlamentar, a cadeira será ocupada pelo líder comunitário Sebastião Luiz do Carmo Castro, conhecido como Tião do Jaburu (Podemos), de 51 anos. 


A cassação de Baiano do Salão ocorreu após o parlamentar ter sido condenado pelo crime de estupro de uma criança.


Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (21), Tião disse que ainda aguarda a comunicação oficial da Câmara sobre sua convocação para tomar posse. O procedimento depende do cumprimento de etapas previstas no regimento interno do Legislativo municipal.


Pelas regras, a Câmara tem prazo de até dez dias para expedir o decreto legislativo que oficializa a cassação de Baiano do Salão. Na sequência, a Justiça Eleitoral deverá ser informada sobre a perda do mandato.


A Câmara de Vitória informou, nesta quarta-feira (21), que a previsão é que Tião do Jaburu seja convocado em até 48 horas após a publicação do decreto legislativo.

Saúde e educação serão prioridades

Ao falar sobre sua atuação no Legislativo, Tião do Jaburu afirma que pretende concentrar esforços em projetos relacionados à saúde, à educação e a melhorias na infraestrutura das comunidades de Vitória, especialmente na região do Território do Bem, formada por mais de dez bairros da Capital.


"Sou líder comunitário desde 2003 e sempre lutei por melhorias para nossa comunidade. Quero continuar defendendo mais saúde, educação, cultura, lazer e infraestrutura, principalmente para as comunidades do Território do Bem", destaca.


Segundo ele, a experiência no movimento comunitário será uma das bases de sua atuação como vereador. Tião também pretende ampliar a participação das comunidades nas discussões sobre projetos e políticas públicas municipais.

'Serei um vereador aliado, e não alienado à gestão'

Questionado sobre a relação que pretende estabelecer com a prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), Tião do Jaburu afirma que buscará manter o diálogo com a administração municipal, sem abrir mão de avaliar as propostas apresentadas ao Legislativo.


"Acredito que, com um bom diálogo, a gente resolve até uma guerra. Serei um vereador aliado, e não alienado à gestão", declara.


O futuro vereador também pretende apoiar projetos que considerar importantes para a população, independentemente de sua origem política. "Sou filiado ao Podemos e, se a pauta for importante para a comunidade, terá o meu apoio."


Questionado sobre os benefícios concedidos aos vereadores, Tião afirma que não vê impedimento em recebê-los, caso sejam destinados aos demais parlamentares.


"Se a maioria dos vereadores em exercício estiver recebendo o benefício, não vejo dificuldade em receber também", aponta.

Quem é Tião do Jaburu

Natural de Minas Gerais, Sebastião Luiz do Carmo Castro nasceu em 20 de janeiro de 1975 e chegou a Vitória em 1989. Casado e pai de um filho, tem formação técnica em Contabilidade e atua como liderança comunitária desde 2003, principalmente na região de Jaburu.


Aos 51 anos, Tião se prepara para assumir seu primeiro cargo eletivo. Antes disso, disputou três eleições para vereador de Vitória, sendo duas pelo Partido Social Cristão (PSC) e uma pelo Podemos.


Atualmente, é vice-presidente municipal do Podemos em Vitória e tem sua trajetória ligada à atuação comunitária e à defesa de projetos sociais, especialmente nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer e infraestrutura.

Leia mais sobre política no ES

Quem é Tião do Jaburu, que vai assumir vaga de Baiano do Salão na Câmara de Vitória

ES registra 30 denúncias de assédio eleitoral no trabalho em 2026

Justiça condena cinco por esquema da 'máfia do táxi' em Cariacica

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Política Câmara de Vereadores Capixaba Câmara de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva
Desafio dos segredos: Lula aceita proposta de Flávio para quebra de sigilo bancário
Estrutura cruza o rio Doce e liga a região do Centro da cidade ao bairro São Silvano
Terceira faixa da Ponte Florentino Avidos, em Colatina, ficará pronta em dezembro
Maça
Com casca, sem casca ou em suco? Veja qual é a forma mais saudável de comer maçã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.