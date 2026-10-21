ES registra 30 denúncias de assédio eleitoral no trabalho em 2026

A procuradora explica que a instauração do procedimento serve para investigar o caso, mas ela defende o acordo extrajudicial como a melhor saída.





"O TAC tem a vantagem de ser uma resolução muito mais rápida. A Justiça pode demorar, e precisamos agir com urgência para garantir o direito ao voto e a livre manifestação política antes das eleições. Nosso perfil é buscar resolver de forma consensual entre as partes e, após o acordo, acompanhamos se ele está sendo cumprido para aplicar as multas devidas em caso de descumprimento", afirma.