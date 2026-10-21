Resíduos de café e marisco viram produtos sustentáveis e geram renda no ES

Cascas de sururu, resíduos de café e entulhos. Materiais que seriam descartados e poderiam causar impactos ambientais viram matéria-prima para soluções sustentáveis e novas oportunidades de renda. Essa é a proposta de iniciativas apresentadas no Recicla Summit 2026, considerado o maior evento de reciclagem do Espírito Santo.





Com o tema “Cidades que Reciclam, Territórios que Prosperam”, o evento reuniu palestras, debates e exposições de projetos que transformam resíduos em produtos e soluções ambientais. A programação foi realizada na terça (20) e quarta-feira (21), no auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória.