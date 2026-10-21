Cariacica inicia montagem da decoração de Natal; veja locais que terão enfeites

A pouco mais de dois meses do Natal, a Prefeitura de Cariacica já iniciou a montagem da decoração natalina que vai iluminar diferentes pontos do município. O principal espaço será a Vila de Natal, a ser instalada no Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília.





Outros nove pontos da cidade também receberão enfeites e iluminação temática. A data de inauguração, no entanto, ainda não foi definida.





Além da Vila de Natal, a decoração será instalada no Complexo Esportivo Hugo Viola, nas praças da Expedito Garcia e da Bíblia, no Parque da Biquinha, em Cariacica-Sede, na Orla de Cariacica, na entrada da cidade pela Segunda Ponte e no Polo Gastronômico, em Vila Palestina.





Segundo a prefeitura, a decoração contará com milhares de microlâmpadas de LED, que serão distribuídas pelos pontos contemplados. Em 2025, a programação natalina foi inaugurada em 12 de novembro e permaneceu até 5 de janeiro.





"Cariacica se prepara para receber o Natal com muita decoração e luzes. O Parque O Cravo e a Rosa e os outros pontos estarão lindos e prontos para as comunidades", disse o secretário municipal de Serviços, Marcos Aranda.





Procuradas pela reportagem de A Gazeta, as prefeituras de Serra, Vila Velha e Vitória informaram que ainda estão na fase de planejamento da decoração natalina deste ano.



