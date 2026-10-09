Bebês de UTI neonatal ganham 'toucas malucas' em ação de Dia das Crianças

Inspirado na tradicional Semana Maluca, que costuma movimentar escolas na semana que antecede o Dia das Crianças, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) promoveu, nesta quinta-feira (8), o Dia da Touca Maluca na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





A equipe de enfermagem preparou toucas criativas para os bebês internados, em uma ação voltada a tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor durante o período de internação e a proporcionar um momento de carinho às famílias.





Segundo uma enfermeira do Hifa, a iniciativa também busca fortalecer o vínculo entre os familiares e os profissionais que acompanham os recém-nascidos na unidade.