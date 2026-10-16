Elevador imersivo que simula viagem ao Polo Norte é atração de Natal em shopping de Cariacica

Uma viagem de trenó rumo ao Polo Norte, com direito a projeções imersivas e um urso gigante que conversa com os visitantes, é uma das novidades da decoração de Natal do shopping Moxuara, em Cariacica. Com o tema “Natal Além da Imaginação”, o espaço será inaugurado no dia 6 de novembro, a partir das 19h30, durante a programação de chegada do Papai Noel.
A principal atração é o Elevador da Imaginação, que utiliza projeções para simular uma viagem até a casa do bom velhinho. Ao final do percurso, o público encontrará uma decoração temática com árvore de Natal de 12 metros de altura e um urso falante de 2,80 metros, que interage com crianças e adultos.
O cenário ocupa uma área de 310 metros quadrados e também contará com um espaço infantil com jogos, totem de cubos e uma casinha com escorregador. A proposta é reunir atrações interativas e ambientes para fotos durante o período natalino.
A programação de inauguração começa às 19h30, na Praça Moxuara, com personagens temáticos, música e distribuição de pipoca, orelhas de urso e balões. Às 19h50, uma bandinha de fanfarra se apresenta antes da queima de fogos, prevista para as 20h.
Em seguida, às 20h10, será realizado um cortejo até a decoração. A chegada do Papai Noel está prevista para as 20h30, marcando a abertura oficial da temporada de Natal no shopping.
Após a inauguração, o personagem estará diariamente no empreendimento até o Natal, em horários a serem consultados pelo público. A programação da temporada também prevê os chamados Fins de Semana Encantados, com personagens temáticos, cantatas natalinas e outras atividades.
Serviço
Inauguração da decoração de Natal do shopping Moxuara
Data: 6 de novembro
Horário: a partir das 19h30
Local: shopping Moxuara, em Cariacica
Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso pelo aplicativo Sá App para a programação de abertura
Visitação à decoração: gratuita
*Robertha Araújo é aluna do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição do editor de HZ, Felipe Khoury.