Elevador imersivo que simula viagem ao Polo Norte é atração de Natal em shopping de Cariacica

Uma viagem de trenó rumo ao Polo Norte, com direito a projeções imersivas e um urso gigante que conversa com os visitantes, é uma das novidades da decoração de Natal do shopping Moxuara, em Cariacica. Com o tema “Natal Além da Imaginação”, o espaço será inaugurado no dia 6 de novembro, a partir das 19h30, durante a programação de chegada do Papai Noel.





A principal atração é o Elevador da Imaginação, que utiliza projeções para simular uma viagem até a casa do bom velhinho. Ao final do percurso, o público encontrará uma decoração temática com árvore de Natal de 12 metros de altura e um urso falante de 2,80 metros, que interage com crianças e adultos.





O cenário ocupa uma área de 310 metros quadrados e também contará com um espaço infantil com jogos, totem de cubos e uma casinha com escorregador. A proposta é reunir atrações interativas e ambientes para fotos durante o período natalino.