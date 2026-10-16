Saiba como reconhecer os sinais da alopecia feminina e quando procurar ajuda

A alopecia de padrão feminino atinge 32,3% das mulheres adultas no Brasil, segundo estudo publicado nos Anais Brasileiros de Dermatologia. A prevalência sobe de 8% entre 20 e 29 anos para 68% entre 60 e 75 anos. Apesar dos números expressivos, a queda de cabelo em mulheres segue sendo encarada, na maioria das vezes, como uma fatalidade da idade ou do estresse, e não como uma condição que pode ser diagnosticada e tratada.