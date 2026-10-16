Vídeo: mulher é atropelada na faixa de pedestres no Centro de Alegre

Uma mulher foi atropelada por um carro enquanto atravessava uma faixa de pedestres no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, por volta das 8h30 de quinta-feira (15). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que ela foi atingida pelo veículo vermelho.





Segundo uma comerciante que trabalha em frente ao local do acidente, o motorista parou alguns metros adiante e prestou socorro. A mulher conseguiu se levantar após o atropelamento, mas estava mancando, conforme relato da testemunha.





Ainda segundo a comerciante, o motorista levou a vítima ao hospital para receber atendimento médico.





Conforme as informações apuradas pela reportagem, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não foram acionados.