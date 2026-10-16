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Trânsito

Vídeo: mulher é atropelada na faixa de pedestres no Centro de Alegre

Segundo testemunha, motorista parou e levou a vítima ao hospital; atropelamento ocorreu na manhã de quinta-feira (15)

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 18:49

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

16 out 2026 às 18:49

Uma mulher foi atropelada por um carro enquanto atravessava uma faixa de pedestres no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo, por volta das 8h30 de quinta-feira (15). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que ela foi atingida pelo veículo vermelho.


Segundo uma comerciante que trabalha em frente ao local do acidente, o motorista parou alguns metros adiante e prestou socorro. A mulher conseguiu se levantar após o atropelamento, mas estava mancando, conforme relato da testemunha. 


Ainda segundo a comerciante, o motorista levou a vítima ao hospital para receber atendimento médico.


Conforme as informações apuradas pela reportagem, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não foram acionados.

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