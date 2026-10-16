Jovem é preso por ameaçar vítima com arma e fazê-la pensar em deixar cidade no ES

Um jovem de 21 anos, morador de Iúna, foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (16), suspeito de perseguir e ameaçar um homem com uma arma de fogo em Ibitirama, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 26 anos, relatou que pensava em deixar o emprego e a cidade por medo das ameaças de morte.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, William Cabral Junior, as condutas do investigado provocaram temor intenso e comprometeram a rotina da vítima. A investigação também apurou uma agressão contra o irmão dela.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Ibitirama. A corporação reforçou a importância de que vítimas e testemunhas comuniquem às autoridades situações de ameaça, perseguição e outros crimes.