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Em duas cidades

Rodovias têm interdições após chuva e ventania no Sul do ES

Quedas de árvores afetaram a ES 379, em Muniz Freire, que opera em meia pista, e a ES 185, próximo a Ibitirama, onde o trânsito já foi liberado

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2026 às 21:53
Árvores caem e pistas são interditadas em Muniz Freire e Ibitirama
Árvores caem e pistas são interditadas em Muniz Freire e Ibitirama Divulgação | Defesa Civil

Um temporal em Muniz Freire e uma ventania em Ibitirama, no Caparáo capixaba, provocaram quedas de árvores em rodovias na tarde desta terça-feira (13). Em Muniz Freire, a ES 379 opera em meia pista. Já na ES 185, próximo à Cachoeira da Fumaça, o trânsito foi liberado após a retirada de uma árvore.


Segundo a Defesa Civil de Muniz Freire, uma árvore caiu na ES 379, na altura da localidade de São Cristóvão, a cerca de três quilômetros da sede do município. O trecho liga a sede ao distrito de Vieira Machado. A Defesa Civil e a Secretaria de Obras trabalham para liberar totalmente a pista. 


A prefeitura orienta os motoristas a reduzir a velocidade, redobrar a atenção e respeitar as instruções das equipes no local. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de feridos ou de outras ocorrências no município.


Na ES 185, uma árvore caiu no trecho entre o distrito de Celina, em Alegre, e Ibitirama, próximo à Cachoeira da Fumaça. Segundo a Defesa Civil de Ibitirama, a queda foi provocada por uma forte ventania. A via já foi liberada.

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Os fortes ventos também atingiram outras regiões de Ibitirama. Por volta das 17h, na região da Avenida Cidalia Vieira Knust, a cobertura metálica de uma casa foi arrancada e lançada até outro imóvel. Com a força do material, telhas acabaram quebradas. 

Árvore cai e pista é parcialmente interditada na ES 379, em Muniz Freire
Árvore cai e pista é parcialmente interditada na ES 379, em Muniz Freire Divulgação | Defesa Civil

Segundo o órgão municipal, uma lona foi colocada no local até o envio de uma máquina para retirar as ferragens na quarta-feira (14). Ninguém ficou ferido.


O mau tempo no Caparáo chegou pouco depois da chuva forte acompanhada de ventos e granizo que atingiu o município de Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13). Segundo moradores ouvidos pela TV Gazeta, o temporal começou por volta das 16h30 e durou cerca de 20 minutos.

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