Rodovias têm interdições após chuva e ventania no Sul do ES

Um temporal em Muniz Freire e uma ventania em Ibitirama, no Caparáo capixaba, provocaram quedas de árvores em rodovias na tarde desta terça-feira (13). Em Muniz Freire, a ES 379 opera em meia pista. Já na ES 185, próximo à Cachoeira da Fumaça, o trânsito foi liberado após a retirada de uma árvore.





Segundo a Defesa Civil de Muniz Freire, uma árvore caiu na ES 379, na altura da localidade de São Cristóvão, a cerca de três quilômetros da sede do município. O trecho liga a sede ao distrito de Vieira Machado. A Defesa Civil e a Secretaria de Obras trabalham para liberar totalmente a pista.





A prefeitura orienta os motoristas a reduzir a velocidade, redobrar a atenção e respeitar as instruções das equipes no local. Até a publicação desta reportagem, não havia registro de feridos ou de outras ocorrências no município.





Na ES 185, uma árvore caiu no trecho entre o distrito de Celina, em Alegre, e Ibitirama, próximo à Cachoeira da Fumaça. Segundo a Defesa Civil de Ibitirama, a queda foi provocada por uma forte ventania. A via já foi liberada.