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Obras

Vila Velha reforça operação para recuperar ruas com buracos após chuvas

Equipes atuam em vias mais movimentadas e em trechos apontados como prioritários; moradores também podem solicitar reparos à prefeitura

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 15:59

Emanoele Gobbi

Emanoele Gobbi

Publicado em 

07 out 2026 às 15:59
Secretaria de Obras de Vila Velha intensifica Operação Tapa-Buracos nesta semana
Secretaria de Obras de Vila Velha intensifica Operação Tapa-Buracos nesta semana Assessoria prefeitura Vila Velha

Ruas de diversos bairros de Vila Velha ficaram com buracos e trechos danificados após as fortes chuvas registradas no último fim de semana. Diante do aumento das ocorrências, a Secretaria Municipal de Obras intensificou a Operação Tapa-Buracos no município.


Com a abertura do sol, a prefeitura concentra o trabalho nas principais vias da cidade. Segundo o órgão, a redução da umidade nas vias permite ampliar as frentes de manutenção. 


Na segunda-feira (5) as obras se concentraram na Avenida Carlos Lindenberg e em diferentes regiões de Itapuã, Itaparica e Praia das Gaivotas. Na terça-feira (6), as equipes atuaram em vias de maior circulação e em locais apontados pela equipe técnica como prioritários.


Em paralelo à Operação Tapa-Buracos, a prefeitura mantém frentes de recuperação do pavimento em bairros como Alvorada, Ilha das Flores e Primeiro de Maio.


A programação da manutenção também considera as solicitações feitas pelos moradores. As demandas de tapa-buracos podem ser registradas na Ouvidoria Municipal pelos telefones 162, (27)  3149-7336 e (27) 3149-7326, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, ou pelo portal da Ouvidoria de Vila Velha. Os pedidos entram no planejamento das equipes, que também levam em conta critérios técnicos e as condições das vias.


*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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