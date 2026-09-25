Iphan volta atrás e diz que obras em Cariacica foram liberadas após estudos arqueológicos

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) voltou atrás na informação de que havia novos embargos vigentes sobre intervenções realizadas em áreas de Vila Cajueiro, em Cariacica. Em retificação enviada após a publicação da reportagem, o órgão esclareceu que as obras no local foram liberadas em 19 de dezembro de 2025, após a realização dos estudos arqueológicos exigidos. Assim, atualmente não há embargos do instituto em vigor nas áreas próximas aos sambaquis Porto das Pedras e Santa Maria 1, na Rua Junho.





O Iphan também informou que as obras continuam em setores que não incidem sobre os sítios arqueológicos e que, desde a suspensão dos embargos, não constatou novos impactos sobre os sambaquis. O instituto mantém a fiscalização das áreas e afirma que os trabalhos próximos ao Sambaqui Santa Maria 1 contam com acompanhamento arqueológico.





Apesar da liberação das intervenções, o caso ainda não está encerrado. O Iphan informa que negocia os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) para definir as medidas que deverão ser adotadas em relação aos danos ao patrimônio arqueológico.





O instituto esclarece que não autorizou a emissão da Licença de Operação, que depende da assinatura do TAC. Segundo o órgão, o fim dos embargos não encerra a apuração dos danos e das responsabilidades.