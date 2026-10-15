ES registra cinco mortes por afogamento no feriadão; veja cuidados em rios e cachoeiras

O Espírito Santo registrou cinco mortes por afogamento durante o feriado prolongado de 12 de outubro, quatro delas em cachoeiras, rios ou represas, segundo o painel do Observatório Estadual de Segurança Pública. Os casos reforçam o alerta para riscos nesses locais, procurados para lazer principalmente nos dias de calor.





De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 104 mortes por afogamento no Estado. Rios e córregos concentraram 34 vítimas. No mesmo período, houve três mortes em cachoeiras.





Entre as vítimas do feriado estão dois amigos que morreram em uma cachoeira de Conceição do Castelo, na Região Sul do Estado. Paulo Henrique, de 25 anos, e Manoel Estevão, de 27, se afogaram depois que um deles começou a afundar e o outro tentou ajudá-lo, segundo testemunhas. Os corpos foram encontrados pelos bombeiros em uma área profunda, abaixo da queda-d'água.





Em entrevista à repórter Mariana Couto, da TV Gazeta, o sargento Meneguite, do Corpo de Bombeiros, orientou que a tentativa de ajuda seja feita sem contato direto com a pessoa em dificuldade.





“O resgate decorre de uma situação específica. A melhor forma é apresentar algum objeto à pessoa para tentar tirá-la da água, sem ter um contato direto com ela”, explicou.