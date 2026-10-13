Jovem morre afogado em cachoeira de Guarapari

Um jovem, de 20 anos, identificado como Jackson Levi Borges dos Santos, morreu após se afogar em uma cachoeira localizada em São Félix, zona rural do município de Guarapari, por volta das 15h de segunda-feira (12).
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a pessoa que solicitou o salvamento informou apenas que Jackson Levi entrou na cachoeira e desapareceu. A equipe de mergulho foi ao local, realizou buscas e localizou a vítima, já em óbito.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo de Jackson Levi foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
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