Dois jovens morrem em cachoeira de Conceição do Castelo no ES

Dois jovens morreram em uma cachoeira de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo (11).





O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 17h, na localidade de Fazenda Viçosa. Testemunhas informaram que os jovens entraram na cachoeira e desapareceram em seguida.





Os corpos foram localizados pelos militares e encaminhados pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde exames vão apontar as causas das mortes.





A identidade e a idade das vítimas não foram divulgadas.