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Região Serrana

Dois jovens morrem em cachoeira de Conceição do Castelo no ES

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 17h, na localidade de Fazenda Viçosa

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 12:57

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

12 out 2026 às 12:57

Dois jovens morreram em uma cachoeira de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo (11). 


O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 17h, na localidade de Fazenda Viçosa. Testemunhas informaram que os jovens entraram na cachoeira e desapareceram em seguida. 


Os corpos foram localizados pelos militares e encaminhados pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, onde exames vão apontar as causas das mortes.


A identidade e a idade das vítimas não foram divulgadas.

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