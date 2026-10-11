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Região Serrana

Criança de 5 anos é transferida de helicóptero após afogamento em Santa Teresa

Menina chegou inconsciente e em estado gravíssimo ao hospital do município, foi intubada e encaminhada para unidade infantil em Vitória

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2026 às 18:43

Uma menina de 5 anos foi transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Infantil de Vitória - Dra. Milena Gotardi após sofrer um afogamento na localidade de Água Doce, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. A criança chegou inconsciente e em estado gravíssimo ao hospital do município, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.


Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), familiares levaram a menina ao Hospital de Santa Teresa e realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) durante o trajeto. Na unidade, a equipe médica intubou a criança e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para organizar a transferência de emergência.


O transporte foi realizado pelo helicóptero Harpia 10, do Notaer. A equipe aeromédica assumiu os cuidados da menina e, após a estabilização clínica, fez a transferência para o hospital infantil, onde ela recebe tratamento especializado.


O transporte foi realizado pelo helicóptero Harpia 10, do Notaer. A equipe aeromédica assumiu os cuidados da menina e, após a estabilização clínica, fez a transferência para o hospital infantil, onde ela recebe tratamento especializado.

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