Criança de 5 anos é transferida de helicóptero após afogamento em Santa Teresa

Uma menina de 5 anos foi transferida de helicóptero para o Hospital Estadual Infantil de Vitória - Dra. Milena Gotardi após sofrer um afogamento na localidade de Água Doce, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. A criança chegou inconsciente e em estado gravíssimo ao hospital do município, onde recebeu os primeiros cuidados médicos.





Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), familiares levaram a menina ao Hospital de Santa Teresa e realizaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) durante o trajeto. Na unidade, a equipe médica intubou a criança e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para organizar a transferência de emergência.





O transporte foi realizado pelo helicóptero Harpia 10, do Notaer. A equipe aeromédica assumiu os cuidados da menina e, após a estabilização clínica, fez a transferência para o hospital infantil, onde ela recebe tratamento especializado.





O transporte foi realizado pelo helicóptero Harpia 10, do Notaer. A equipe aeromédica assumiu os cuidados da menina e, após a estabilização clínica, fez a transferência para o hospital infantil, onde ela recebe tratamento especializado.