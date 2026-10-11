Homem é encontrado morto na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Um homem morreu na manhã deste domingo (11) após ser encontrado parcialmente dentro da água na Praia de Itaparica, em Vila Velha. A Guarda Municipal foi acionada por volta das 6h para atender a uma ocorrência de possível afogamento entre os postos 16 e 17 da praia.





Segundo a Prefeitura de Vila Velha, agentes que estavam na Praça dos Ciclistas foram até o local e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, e a equipe médica constatou a morte do homem.





De acordo com a administração municipal, a ocorrência aconteceu antes do início do horário de atuação dos guarda-vidas, que trabalham diariamente das 8h às 18h. O Corpo de Bombeiros não atuou no caso.





A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como morte a esclarecer. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. A causa da morte só poderá ser confirmada após os exames.