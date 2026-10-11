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Investigação

Homem é encontrado morto na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Vítima estava parcialmente na água; Polícia Civil registrou a ocorrência como morte a esclarecer

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 11:00

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

11 out 2026 às 11:00
Homem morre afogado na Praia de Itaparica, em Vila Velha
Paulo Ricardo Sobral

Um homem morreu na manhã deste domingo (11) após ser encontrado parcialmente dentro da água na Praia de Itaparica, em Vila Velha. A Guarda Municipal foi acionada por volta das 6h para atender a uma ocorrência de possível afogamento entre os postos 16 e 17 da praia.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, agentes que estavam na Praça dos Ciclistas foram até o local e iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, e a equipe médica constatou a morte do homem.


De acordo com a administração municipal, a ocorrência aconteceu antes do início do horário de atuação dos guarda-vidas, que trabalham diariamente das 8h às 18h. O Corpo de Bombeiros não atuou no caso.


A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como morte a esclarecer. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. A causa da morte só poderá ser confirmada após os exames.

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