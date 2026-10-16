Câmara de Vitória decide na terça (20) se cassa mandato de Baiano do Salão

Conforme informações da Câmara de Vitória, a sessão de julgamento começa com a leitura das peças processuais solicitadas pelos vereadores ou pelo denunciado.





Em seguida, os parlamentares e demais interessados terão, cada um, até 15 minutos para se manifestar.





Será garantido, então, ao vereador Baiano do Salão, ou a seu procurador, o prazo máximo de duas horas para apresentação da defesa oral.





Somente após essas etapas, a Câmara vai realizar votações nominais individualizadas para cada uma das infrações descritas na denúncia.





"Para que haja cassação do mandato, é necessário que o denunciado seja declarado responsável por determinada infração pelo voto de pelo menos dois terços dos membros (14 vereadores) da Câmara", explica a assessoria do Legislativo municipal.





Encerrada a votação, Monjardim deverá proclamar imediatamente o resultado e determinar a elaboração de ata contendo o registro nominal dos votos relativos a cada infração analisada.





"Caso seja reconhecida a responsabilidade e alcançada a quantidade de votos exigida, será expedido o decreto legislativo de cassação do mandato. Se o resultado for pela absolvição, o processo será arquivado", acrescenta a Câmara.





Em ambos os casos, o resultado do julgamento deverá ser comunicado pela Câmara Municipal à Justiça Eleitoral.