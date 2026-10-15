Fim da escala 6x1: empresas do ES prevêm aumento de custo e falta de mão de obra

A dificuldade para contratar trabalhadores e o aumento dos custos operacionais estão entre as principais preocupações de representantes do setor produtivo do Espírito Santo com o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, aprovada pelo Senado na noite de quarta-feira (14).





Entidades empresariais avaliam que a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 pode agravar a escassez de mão de obra no Estado, pressionar os preços e afetar a competitividade das empresas. Já o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Montagem (Sintraconst-ES) considera que a nova jornada pode trazer benefícios à categoria, que já trabalha na escala 5x2.





A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) aponta que a dificuldade de encontrar profissionais é um obstáculo adicional para os empresários, principalmente os pequenos e médios varejistas.





Em entrevista para A Gazeta, o diretor de Relações Institucionais da entidade, Marcus Magalhães, afirma que a necessidade de ampliar equipes para manter o funcionamento dos estabelecimentos pode agravar o problema.