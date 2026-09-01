Empregos em risco no Espírito Santo

O Brasil enfrenta um cenário econômico desafiador, marcado pelo elevado endividamento das famílias, dificuldades enfrentadas pelas empresas e incertezas que afetam investimentos e a geração de empregos.





A Fecomércio-ES reconhece que o debate sobre melhores condições de trabalho é legítimo e necessário. Porém, esse não é o momento adequado para a votação da proposta que extingue a escala 6x1.





Uma mudança dessa dimensão precisa de diálogo e negociação coletiva, além de levar em consideração os cenários de cada setor e de cada região, não só do Espírito Santo, mas do país. O Congresso Nacional tem a responsabilidade de avaliar os impactos dessa proposta com serenidade e visão de longo prazo.