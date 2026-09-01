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Idalberto Moro

Artigo de Opinião

É presidente da Fecomércio-ES
Idalberto Moro

Empregos em risco no Espírito Santo

Uma mudança dessa dimensão precisa de diálogo e negociação coletiva, além de levar em consideração os cenários de cada setor e de cada região
Idalberto Moro
É presidente da Fecomércio-ES

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 17:41

Publicado em 

01 set 2026 às 17:41

O Brasil enfrenta um cenário econômico desafiador, marcado pelo elevado endividamento das famílias, dificuldades enfrentadas pelas empresas e incertezas que afetam investimentos e a geração de empregos. 


A Fecomércio-ES reconhece que o debate sobre melhores condições de trabalho é legítimo e necessário. Porém, esse não é o momento adequado para a votação da proposta que extingue a escala 6x1


Uma mudança dessa dimensão precisa de diálogo e negociação coletiva, além de levar em consideração os cenários de cada setor e de cada região, não só do Espírito Santo, mas do país. O Congresso Nacional tem a responsabilidade de avaliar os impactos dessa proposta com serenidade e visão de longo prazo.

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Estamos juntos com a Confederação Nacional do Comércio (CNC) fortalecendo a campanha “Mudança da escala 6x1. Agora Não”. O Brasil precisa avançar, mas sem colocar em risco milhões de empregos. Neste momento, prudência, responsabilidade e segurança jurídica são indispensáveis. 


Alterar de forma abrupta a organização da jornada de trabalho pode produzir efeitos contrários aos desejados, ampliando custos, reduzindo a capacidade de contratação e comprometendo a sustentabilidade de milhares de negócios.

Fachada do Congresso Nacional, sede da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao entardecer
Fachada do Congresso Nacional, sede da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao entardecer Pedro França/Agência Senado

Segundo dados do Observatório Connect da Fecomércio-ES, 60,3% dos empresários capixabas esperam aumento dos custos operacionais caso a mudança seja aprovada, e quase metade deles consideram repassar parte desse impacto aos preços. 


Os setores do comércio, dos serviços e do turismo são os maiores empregadores do país. São atividades que funcionam a todo vapor diariamente, atendendo a população em realidades econômicas muito diferentes. 


Por isso, não é razoável impor uma regra única para um setor tão diverso. Medidas dessa natureza atingem com mais força as micro e pequenas empresas, responsáveis por uma parcela expressiva dos empregos formais brasileiros.

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