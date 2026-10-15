A empresários, Flávio sinaliza revisão da PEC do fim da escala 6x1 se eleito

Senadores relataram que, como Flávio Bolsonaro decidiu apoiar a PEC, a orientação da oposição foi também votar sim para a mudança na jornada de trabalho. Parlamentares aliados ao senador afirmaram que o objetivo foi tirar a pauta da frente e evitar desgaste eleitoral ao candidato, bem como que o seu adversário, o presidente Lula "capitalizasse" o tema nas urnas. Mas já sinalizavam revisão da medida a partir de 2027, caso o senador seja eleito.