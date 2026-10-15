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PEC aprovada

A empresários, Flávio sinaliza revisão da PEC do fim da escala 6x1 se eleito

Grupo do senador tem dito a lideranças que ele votará a favor da PEC para evitar desgaste eleitoral

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 08:07

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

15 out 2026 às 08:07

Aliados e integrantes da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) sinalizam a lideranças empresariais que, caso eleito presidente da República, o senador pretende apoiar a revisão do fim da escala 6x1. O recado é enviado a pedido do próprio senador, relataram fontes ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Representante de entidade empresarial afirmou que a mensagem é que, caso Flávio Bolsonaro seja eleito, "garantiram que vão rever tudo na 6x1".

Senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência
Senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência Vittor Sales

O aceno é feito a lideranças do setor produtivo que defendem ajustes na Proposta de Emenda à Constituição que altera a jornada de trabalho e pedem modulação na proposta.

O grupo do senador tem dito aos empresários que ele votaria a favor da PEC para evitar desgaste eleitoral, disse uma das fontes. Publicamente, o presidenciável não citou eventual revisão da medida.

O Senado aprovou no período da noite da quarta-feira, 14, a 11 dias do segundo turno das eleições presidenciais, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem corte de salário. Como já havia passado pela Câmara, o texto segue agora para promulgação, em data ainda não definida.

Não há, entretanto, segundo as lideranças empresariais detalhamento de como seria uma eventual revisão da escala. Senadores da oposição também dizem desconhecer qual seria a revisão possível.

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A lideranças empresariais, senadores sinalizam que o foco em um segundo momento será mitigar os impactos aos setores.

Neste âmbito, discute-se a apreciação da PEC apresentada pelo líder da oposição no Senado e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho (PL-RN), que propõe a criação de um regime de trabalho flexível baseado em remuneração por horas trabalhadas.

Algumas lideranças empresariais também criticaram, em grupos reservados de mensagens, a mudança de posição do senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL). As ressalvas foram no sentido de que o presidenciável "não sustenta" suas posições.

Na terça, Flávio Bolsonaro, que até então classificava o fim da 6x1 como oportunismo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou que votaria a favor da PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1. O senador afirmou que a decisão foi tomada para atender "à maioria da população".

Como mostrou o Broadcast, após a mudança de posição do senador, a oposição se viu "sem saída" no Senado e deve votar a favor da aprovação da PEC.

Senadores relataram que, como Flávio Bolsonaro decidiu apoiar a PEC, a orientação da oposição foi também votar sim para a mudança na jornada de trabalho. Parlamentares aliados ao senador afirmaram que o objetivo foi tirar a pauta da frente e evitar desgaste eleitoral ao candidato, bem como que o seu adversário, o presidente Lula "capitalizasse" o tema nas urnas. Mas já sinalizavam revisão da medida a partir de 2027, caso o senador seja eleito.

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