Papo de Eleições repercute resultados da pesquisa Quaest e apoios para o 2º turno

Em episódio inédito do Papo de Eleições, transmitido nesta quinta-feira (15) pela CBN Vitória, os colunistas de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves e Vitor Vogas, e a jornalista Fernanda Queiroz, âncora da rádio, analisaram a última pesquisa Quaest contratada pela TV Gazeta. Assista ao vídeo acima.





O levantamento Quaest sobre as Eleições 2026 no Espírito Santo foi divulgado na quarta-feira (14) e revela a intenção de voto do eleitorado em relação ao segundo turno da disputa pelo governo estadual. Segundo a pesquisa, Lorenzo Pazolini (Republicanos) é mencionado por 47% dos eleitores, enquanto o governador Ricardo Ferraço (MDB) é citado por 38%.





No bate-papo, também foram destaques as atividades de campanha dos concorrentes a dez dias da segunda etapa de votação e a perda de apoio de alguns aliados a Ricardo.





O programa vai ao ar na CBN Vitória toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.