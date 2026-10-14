Pazolini tem 47% e Ricardo, 38% no 2º turno para governo do ES, diz Quaest

O candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) lidera as intenções de voto para o governo do Espírito Santo no segundo turno das eleições deste ano, conforme pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14). O ex-prefeito de Vitória tem 47% das menções, enquanto seu adversário, o governador Ricardo Ferraço (MDB), é citado por 38% dos eleitores ouvidos no levantamento, realizado a pedido da TV Gazeta.
Os números se referem ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
Esta é a primeira consulta sobre a preferência do eleitorado capixaba no segundo turno de votação, que acontece no próximo dia 25. No primeiro turno, Pazolini ficou à frente com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ferraço obteve 34,06%.
A sondagem foi realizada com base em 1.098 entrevistas presenciais, do último sábado (10) até terça-feira (13).
Eleições 2026
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.