Pazolini tem 47% e Ricardo, 38% no 2º turno para governo do ES, diz Quaest

O candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) lidera as intenções de voto para o governo do Espírito Santo no segundo turno das eleições deste ano, conforme pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14). O ex-prefeito de Vitória tem 47% das menções, enquanto seu adversário, o governador Ricardo Ferraço (MDB), é citado por 38% dos eleitores ouvidos no levantamento, realizado a pedido da TV Gazeta.





Os números se referem ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.





Esta é a primeira consulta sobre a preferência do eleitorado capixaba no segundo turno de votação, que acontece no próximo dia 25. No primeiro turno, Pazolini ficou à frente com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ferraço obteve 34,06%.





A sondagem foi realizada com base em 1.098 entrevistas presenciais, do último sábado (10) até terça-feira (13).