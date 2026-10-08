AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

ES nunca teve virada no segundo turno da disputa pelo governo

Duelo pelo Executivo estadual ocorrerá no próximo dia 25, entre Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 14:45

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

08 out 2026 às 14:45
Eleição para governador no Espírito Santo foi para o terceiro turno três vezes antes de 2026
Eleição para governador no Espírito Santo foi para o segundo turno três vezes antes de 2026 Arte AG

O Espírito Santo nunca registrou uma virada no segundo turno de uma eleição para governador. Em todas as disputas estaduais que chegaram à rodada final, o candidato que terminou o primeiro turno na liderança também confirmou a vitória nas urnas.

Esse histórico volta ao cenário pela quarta vez em 2026.


No primeiro turno, realizado no último domingo (4), Lorenzo Pazolini (Republicanos) terminou na primeira colocação, com 49,65% dos votos válidos. Ricardo Ferraço (MDB) ficou em segundo lugar, com 34,06%. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.


A definição dos pleitos majoritários em dois turnos de votação foi instituída na primeira eleição direta para presidente da República após a ditadura militar, em 1989. A primeira disputa para governador sob esse modelo ocorreu no ano seguinte, em 1990.


Desde então, houve dez eleições para governador no Espírito Santo. A disputa de 2022 foi a terceira decidida em segundo turno. Assim como nas duas anteriores, o candidato que terminou a primeira votação na liderança confirmou a vitória na rodada final.

1990: Albuíno vence primeira disputa de segundo turno
Albuíno Azeredo (PDT) e José Ignácio Ferreira (PST) durante debate eleitoral em 1990, ano em que disputaram o primeiro segundo turno para o governo do Espírito Santo.
Albuíno Azeredo (PDT) superou José Ignácio Ferreira (PST) no segundo turno em 1990 Arte AG

A primeira vez em que a disputa pelo comando do Executivo estadual chegou ao segundo turno foi justamente em 1990. Na ocasião, Albuíno Azeredo (PDT) venceu José Ignácio Ferreira (PST) com 66,45% dos votos válidos, contra 33,55% do adversário. 


No primeiro turno, Albuíno havia recebido 25,06% dos votos, enquanto José Ignácio conquistou 20,46%. Outros dois candidatos participaram daquela eleição: Rogério Medeiros (PT), que recebeu 8,97% dos votos, e João Calmon (PMDB), com 2,74%.


Com a vitória, Albuíno tornou-se o primeiro governador negro da história do Espírito Santo, feito que permanece único até hoje. Seu governo também ficou marcado pela visita de personalidades internacionais ao Estado, como o líder sul-africano Nelson Mandela; o então príncipe Charles, atual rei do Reino Unido; e o papa João Paulo II.

1994: Buaiz se torna primeiro governador do PT no Brasil
Vitor Buaiz (PT) e Cabo Camata (PSD) durante debate do segundo turno das eleições de 1994 para o governo do Espírito Santo.
Vitor Buaiz (PT) foi eleito governador ao vencer Cabo Camata (PSD) no segundo turno das eleições de 1994 Arte AG

Quatro anos depois, o cenário se repetiu. Em 1994, Vitor Buaiz (PT) terminou a primeira etapa da eleição com 46,63% dos votos válidos, contra 27,33% de Cabo Camata (PSD). Outros dois candidatos participaram daquele pleito: o ex-governador Max Mauro (PMN), que recebeu 13,1% dos votos, e Rose de Freitas (PSDB), com 12,94%.


O segundo turno colocou frente a frente dois representantes de diferentes campos políticos. De um lado, Vitor Buaiz representava a força da esquerda no Espírito Santo e entrava na disputa credenciado pela gestão exercida na Prefeitura de Vitória, entre 1989 e 1992. Do outro, o então deputado estadual Cabo Camata apresentava um perfil conservador e chegava à segunda etapa da eleição de forma surpreendente, superando um ex-governador e uma então deputada federal. 


Nesse cenário, o petista confirmou a vantagem e foi eleito governador com 55,49% dos votos válidos, contra 44,51% do adversário.


Com a vitória, o Espírito Santo tornou-se o primeiro Estado brasileiro a eleger um governador do Partido dos Trabalhadores. Apesar disso, Buaiz encerrou o mandato em outra legenda, após divergências com lideranças petistas.

2022: Após 28 anos, ES volta a ter segundo turno
Renato Casagrande e Manato disputaram o segundo turno para o governo do Estado em 2022
Renato Casagrande (PSB) foi reeleito após vencer Manato (PL) no segundo turno em 2022 Arte AG

Depois de 1994, o Espírito Santo passou 28 anos sem uma eleição para governador ser definida em segundo turno.


A sequência foi interrompida em 2022, quando Renato Casagrande (PSB), que buscava a reeleição, enfrentou o ex-deputado federal Carlos Manato (PL). No primeiro turno, Casagrande recebeu 46,94% dos votos válidos, contra 38,48% de Manato. Outros cinco candidatos participaram da disputa: Guerino Zanon (PSD), com 7,03%; Audifax Barcelos (Rede), com 6,51%; Aridelmo Teixeira (Novo), com 0,76%; Capitão Vinicius Sousa (PSTU), com 0,22%; e Cláudio Paiva (PRTB), com 0,07%.


A disputa colocou frente a frente candidatos de diferentes campos políticos. Enquanto Casagrande apresentava um perfil mais alinhado à centro-esquerda, Manato representava a direita e tinha sua candidatura associada à figura do então presidente Jair Bolsonaro (PL). A campanha do segundo turno foi marcada por embates entre os adversários, com trocas de acusações e críticas durante os debates eleitorais.


Na votação decisiva, Casagrande conseguiu ampliar sua base de apoios políticos e foi reeleito com 53,8% dos votos válidos, contra 46,2% de Manato. Com o resultado, o socialista conquistou seu terceiro mandato como governador do Espírito Santo, tendo Ricardo Ferraço (MDB) como vice-governador.

Leia sobre eleições no ES

ES nunca teve virada no segundo turno da disputa pelo governo

Em Vila Velha, Pazolini venceu em todos os 57 bairros; veja mapa

Em Cariacica, Pazolini venceu em 56 bairros e Ricardo em 3; veja mapa

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Espírito Santo Eleições Eleicões 2026 ricardo ferraço Lorenzo Pazolini Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Taça das Favelas Feminina 2026 - Etapa do Espírito Santo
Retorno da Taça das Favelas ao ES marca o crescimento do futebol feminino capixaba
Vital 2024 promete agitar a capital capixaba com grandes nomes do axé
Guia do folião: tudo o que você precisa saber para curtir o Vital 2026
Padre Diego Carvalho na orla de Camburi
Primeira corrida católica de Vitória reúne fiéis e atletas na próxima segunda (12)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados