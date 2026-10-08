ES nunca teve virada no segundo turno da disputa pelo governo

O Espírito Santo nunca registrou uma virada no segundo turno de uma eleição para governador. Em todas as disputas estaduais que chegaram à rodada final, o candidato que terminou o primeiro turno na liderança também confirmou a vitória nas urnas.

Esse histórico volta ao cenário pela quarta vez em 2026.





No primeiro turno, realizado no último domingo (4), Lorenzo Pazolini (Republicanos) terminou na primeira colocação, com 49,65% dos votos válidos. Ricardo Ferraço (MDB) ficou em segundo lugar, com 34,06%. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.





A definição dos pleitos majoritários em dois turnos de votação foi instituída na primeira eleição direta para presidente da República após a ditadura militar, em 1989. A primeira disputa para governador sob esse modelo ocorreu no ano seguinte, em 1990.





Desde então, houve dez eleições para governador no Espírito Santo. A disputa de 2022 foi a terceira decidida em segundo turno. Assim como nas duas anteriores, o candidato que terminou a primeira votação na liderança confirmou a vitória na rodada final.