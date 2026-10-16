Assembleia do ES teve 7 propostas desde 2014 para tornar emendas obrigatórias

Em 9 de abril de 2019, o então deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos) apresentou a PEC 8/2019. O texto estabelecia o limite de 0,5% da receita corrente líquida prevista no projeto de orçamento para as emendas individuais e buscava garantir constitucionalmente sua execução.





Do total, pelo menos 20% deveriam ser destinados à saúde, 15% à segurança pública e 15% à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.





A proposta também exigia relatórios para acompanhar a execução das programações e divulgar eventuais impedimentos. Na justificativa, Pazolini defendia substituir a definição dos recursos por acordos entre a Assembleia e o governo do Estado por um parâmetro inscrito na Constituição. O texto não apresentava uma estimativa em reais nem comparação com a cota vigente. A proposta acabou arquivada.





No caso de Pazolini, o ex-deputado e também ex-prefeito de Vitória disputa o governo do Estado no segundo turno das eleições deste ano. Caso eleito, será o responsável pela liberação dos recursos indicados no Orçamento do Executivo estadual para 2027 a título de emenda parlamentar. Em manifestação pública sobre a aprovação da PEC 4/2026 na Ales, o candidato disse respeitar a autonomia do Poder Legislativo.





Também em abril de 2019, Marcos Mansur apresentou a PEC 9/2019. A iniciativa previa 0,4% da receita corrente líquida para as emendas individuais e determinava execução igualitária e impessoal, independentemente da autoria. O texto estabelecia prazos para o Executivo justificar impedimentos técnicos e para o Legislativo indicar o remanejamento dos recursos. A previsão era produzir efeitos a partir da execução orçamentária de 2020.





Embora fixasse um percentual para as emendas, Mansur sustentava na justificativa que a medida não criava nova despesa, porque essas indicações já existiam nos orçamentos anteriores. A proposta foi anexada à PEC de Pazolini e também terminou arquivada.





A terceira iniciativa daquele ano foi a PEC 18/2019, apresentada por Rafael Favatto em 19 de junho. Além das individuais, o texto criava emendas de bancada e por microrregião.





A distribuição proposta era de 0,5% da receita corrente líquida prevista no projeto de orçamento para as individuais, 1% para as de bancada e 1% para as de microrregião. Somadas, as três modalidades corresponderiam a 2,5% dessa receita.





A proposta ampliava, portanto, as modalidades de indicação de recursos pelos parlamentares e estabelecia execução obrigatória para as emendas. Também admitia redução proporcional dos montantes diante de risco para a meta fiscal. Assim como as outras duas iniciativas de 2019, essa PEC também foi arquivada.